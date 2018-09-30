فيديو| العبار يكشف عن مفاوضات للاستثمار في العاصمة الإدارية

حسين رجب



كشف محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، عن مفاوضات تجريها شركته للاستثمار في العاصمة الإدارية



جاء ذلك في مقابلة أجراها الإعلامي عمرو أديب مع العبار ببرنامجه الحكاية على قناة إم بي سي مصر، وبثت أجزاء منها مساء السبت.





وقال: "لازلنا في نقاش مع العاصمة الادارية ولنا رغبة أن نكون مشاركين في العاصمة"



واستدرك "لم نصل لاتفاق ولكن هناك أرضية ننتاقش عليها"



وأوضح أن هناك معدل إنجاز كبير في العاصمة الإدارية.



وشركة إعمار العقارية هي ،شركة تطوير عقاري تتخذ من الإمارات مقراً لها، ولديها حضور قوي في في 36 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا وأوروبا





