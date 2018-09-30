فيديو | العبار: ما شفت بحياتي في جمال الساحل

وشركة إعمار العقارية هي ،شركة تطوير عقاري تتخذ من الإمارات مقراً لها، ولديها حضور قوي في في 36 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتأسست

عام 1997 بواسطة رئيس مجلس إدارتها محمد بن علي العبار، ولها تواجد لافت بمصر.

حسين رجبقال محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، إنه مغرم بالساحل الشمالي، ولم ير مثله في حياته.جاء ذلك في مقابلة أجراها الإعلامي عمرو أديب مع العبار ببرنامجه الحكاية على قناة إم بي سي مصر، وبثت أجزاء منها مساء السبت.وحول سر اهتمامه بالساحل الشمالي، أوضح العبار أن "الوطن العربي به أماكن جميلة كتير ولكنها بحاجة لاكتشاف، وتحتاج ناس تتكلم شويه وتزيد في الفعل".واستدرك قائلا: "لكن جمال الساحل الشمالي ما شفت في حياتي مثله، ولكن يحتاج حب واهتمام، كل مرة أترك الساحل الشمالي زعلان وأعود سريعا".وأكد أن الساحل الشمالي بحاجة إلى بنية جيدة وطرق ومدارس ومستشفيات، وفنادق.ولفت إلى أن سياحا سعوديين يفضلون الساحل الشمالي الذين يصلون له في نحو ساعة ونصف الساعة، في وقت يقوم آخرون برحلات في بلدان أخرى تتجاوز الساعات وبأسعار تتجاوز الـ 3 أضعاف



