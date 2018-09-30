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ثقافة وفنون

أم كلثوم تعود في حفل قريب بالسعودية

صورة متخلية لأم كلثوم مع اقتراب عودتها لحفل قريب بالمملكة!
صورة متخلية لأم كلثوم مع اقتراب عودتها لحفل قريب بالمملكة!
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أم كلثوم في صدارة سهرات غنائية تبثها القناة الثقافية السعودية
صورة متخلية لأم كلثوم مع اقتراب عودتها لحفل قريب بالمملكة!

متابعات

أثار انتشار إعلان بالسعودية عن إقامة حفل غنائي للمطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، قريبا اهتماما واسعا بالمملكة على "تويتر".

ووفق ما نقله موقع سبوتنيك الروسي، يشير الإعلان إلى أنه بعد مرور 47 عاما على وفاة أم كلثوم، تستقبلها السعودية من جديد، وذلك من خلال حفل قائم على تكنولوجيا "الهولوغرام"، أو "التصوير التجسيمي"، الذي يعرض صورة طيفية للأشخاص.

وتباينت ردود الفعل بشأن تلك التجربة الجديدة بالمملكة. 

وكتب مغردون سعودون تعليقاتهم تحت هاشتاج #ام_كلثوم_في_السعوديهِ 
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