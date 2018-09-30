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اتصالات وتكنولوجيا
السعودية تواجه التهديدات الإلكترونية بتدريب 800 متخصص
الأحد 30 سبتمبر 2018 02:14 ص
هجوم إلكتروني
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هجوم إلكتروني
متابعات
تستعد السعودية لمواجهة تهديد خطير، وتدرب مئات الخبراء لمواجهته، في 3 مدن، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية
قالت الصحيفة أمس إن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أطلقت مبادرة لتدريب 800 متخصص على تقنيات مواجهة التهديد الإلكتروني، الذي يمكن أن يهدد المملكة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الأمن السيبراني، وتدريب طلبة الجامعات في التخصصات المتعلقة بالأمن السيبراني على مواجهة هذا التهديد.
وأضافت: "تشمل الدورات محتوى نظريا وعمليا، وسيقوم بالتدريس فيها خبراء من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال وتحت إشراف الهيئة الوطنية".
وتتكون الدورات من 3 مستويات تبدأ من مستوى التأسيس، الذي يخضع المتدرب فيه لبرنامج تدريبي مكثف على مدى 4 أسابيع يشمل مواضيع أنظمة التشغيل وشبكات الحاسب الآلي وأساسيات الأمن السيبراني،
ويتكون المستوى المتوسط من برنامج تدريبي مكثف مدته 4 أسابيع، ويختص بتقنيات الاختراق الأخلاقي وحماية الشبكات والأنظمة.
وسيكون المستوى الثالث من التدريب، الذي يمتد لأسبوعين، متقدما ومتخصصا في أحد المجالات الدقيقة، التي تشمل اختبار الاختراق والاستجابة للحوادث والأمن الإلكتروني الجنائي وعمليات الأمن السيبراني.
ولفتت الصحيفة إلى أن التدريب سيجري في 3 مدن سعودية هي الرياض، وجدة، والدمام.
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