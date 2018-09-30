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عقـــارات
العبار: أعيش فى شقة أوضتين وصالة
الأحد 30 سبتمبر 2018 12:57 ص
محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية
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محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية
أحمد صبرى
قال محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، مساء السبت، إنه يعيش فى دبى بشقة "أوضتين وصالة" لاتزيد مساحتها عن 80 مترا وهى أحب مكان له رغم أنه يملك العديد من الفيلات بكل المناطق.
وأضاف فى مقابلة له مع برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر أن شركته رفعت أسعار الفيلات بالساحل الشمالى لعدة ملايين لأنها تكلفت بنية تحتية قوية.
وأكد العبار أنه يستهدف المواطنين الذين يعيشون بالخارج والخليج وتبدا أسعار وحدات شركته من 4 ملايين جنيه .
وأوضح أنه مستعد للتكفل بتطوير أى شارع بالقاهرة يتم اختياره على نفقة شركته حبا فى مصر وأهلها
وأشار إلى أن هناك نشاطات خيرية عديدة تقوم بها إعمار فى مصر مع مؤسسة مصر الخير.
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