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بنـــوك
البنك المغربي للتجارة يسجل انخفاضا 12.7% في صافي ربح النصف الأول
الأحد 30 سبتمبر 2018 12:33 ص
المغرب
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المغرب
(رويترز)
أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية يوم السبت هبوط صافي الربح العائد للمساهمين 12.7 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 1.1 مليار درهم (116.7 مليون دولار).
والبنك المغربي للتجارة الخارجية أحد أكبر البنوك في المغرب.
وقال البنك إن التراجع سببه الرئيسي انخفاض نسبته 3.7 بالمئة في صافي الدخل من المعاملات المصرفية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 6.5 مليار درهم.
وهبط صافي الربح التشغيلي 7.3 بالمئة إلى 2.8 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي تكلفة المخاطرة اثنين في المئة إلى 649 مليون درهم في النصف الأول من العام على أساس سنوي.
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