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سيــارات
فيديو| غبور أوتو تطرح جيلي إمبريال لأول مرة بسعر 285 ألف جنيه
السبت 29 سبتمبر 2018 11:39 م
كريم نبيل مسئول مبيعات جيلي بشركة غبور أوتو
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كريم نبيل مسئول مبيعات جيلي بشركة غبور أوتو
أحمد شوقي
طرحت شركة جي بي أوتو غبور وكيل جيلي الصينية سيارتها "إمبريال" لأول مرة في السوق المحلية على هامش مشاركتها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2018؛ بسعر 285 ألف جنيه.
ووفق كريم نبيل مسؤول مبيعات جيلي بشركة غبور أوتو؛ فإن باب الحجز على السيارة مفتوح حاليًا على أن يتم التسليم في غضون 45 يومًا؛ مضيفًا أن السيارة تأتي بمواصفات عالية من حيث مستويات الأمان ووسائل الترفيه والراحة، وغيرها من المواصفات.
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