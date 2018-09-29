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سيــارات
فيديو |غبور أوتو تستعرض 3 طرازات من شيري في أوتوماك فورميلا
السبت 29 سبتمبر 2018 11:31 م
كمال نجيب رئيس قطاع شيري بشركة جي بي أوتو غبور
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كمال نجيب رئيس قطاع شيري بشركة جي بي أوتو غبور
أحمد شوقي
استعرضت شركة جي بي غبور أوتو وكيل شيري 3 طرازات من سيارات شيري على هامش مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2018 في دورته الـ 25.
ووفق كمال نجيب رئيس قطاع شيري بشركة جي بي أوتو غبور: تضمنت قائمة الطرازات التي قدمتها غبور أوتو كلًا من الجيل الرابع من شيري تيجو الذي طرح على هامش المعرض لأول مرة في السوق المحلية بالإضافة إلى الجيل الثالث من السيارة والذي يجري تجميعه محليًا؛ وكذلك شيري أريزو التي أعلن عن طرحها في السوق المحلية قبل اسابيع قليلة من انطلاق أوتوماك فورميلا.
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