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سيــارات
فيديو| بدء حجز سيارة جيلي إيمجراند 7 أكتوبر المقبل
السبت 29 سبتمبر 2018 11:29 م
سيارة جيلي امجراند 7
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سيارة جيلي امجراند 7
أحمد شوقي
قال فريد فاضل رئيس قطاع جيلي بشركة جي بي أوتو غبور وكيل العلامة الصينية في مصر إن شركته ستفتح باب الحجز على السيارة جيلي إيمجراند 7 خلال شهر أكتوبر المقبل؛ بعد عدة اشهر من توقف تسليمات السيارة المجمعة محليًا بسبب مشكلات تتعلق بتوافر المكونات اللازمة لتشغيل خط التجميع.
وأضاف فاضل أن تسليم السيارة سيبدأ خلال نوفمبر المقبل؛ موضحًا أن الشركة دفعت بطرازين جديدين على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا في دورته الـ 25 والتي تنتهي غدًا الأحد 30 سبتمبر.
وأوضح أن الطرازين هما: جيلي إيمجراند X7 التي طرحت لأول مرة بالسوق المحلية خلال فعاليات الدورة السابقة من المعرض في 2017، بالإضافة إلى السيارة جيلي إمبريال التي تقدم في مصر لأول مرة.
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