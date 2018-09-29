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عقـــارات
Reach Immigration العقارية: مصر لديها سوق عقاري جيد
السبت 29 سبتمبر 2018 11:18 م
شركة Reach Immigration العقارية
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شركة Reach Immigration العقارية
خالد الأسمر
قال عيسى درويش مستشار الاستثمار العقاري لشركة reach immigration إن مصر لديها سوق عقاري جيد خاصة مع المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر وبالأخص مع وجود العاصمة الادارية الجديدة.
وأضاف درويش، لـ "المال" خلال معرض الاستثمار العقاري للحصول على الاقامة والجنسية أنه يتوقع دخول المطورين العقاريين المصريين بمعارض الخارج بمعرض ٢٠١٩ إذا اتضحت ملامح قانون الاستثمار في مصر.
وأشار، إلى أن المشاركين العقاريين من كافة الدول عرضوا إمكانيات الاستثمار العقاري بكل دولة مقابل الإقامة الدائمة أو الحصول على الجنسية بحسب عروض كل دولة، لافتا أن دولة مثل تركيا تمنح الإقامة الدائمة بعد استثمار عقاري بها بحد أدنى ٥٠ ألف دولار.
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