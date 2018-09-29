EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
وزير البترول: توصيل الغاز لـ 3 ملايين وحدة سكنية خلال 30 شهرا
السبت 29 سبتمبر 2018 11:03 م
تركيب الغاز في المنازل
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
طارق الملا يناقش أعمال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
البترول: توصيل الغاز للمنازل بقسط شهرى 30 جنيهًا ودون مقدم
برلمانيون يرفضون رفع أسعار الغاز للمنازل
الحكومة ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية
إيجاس تنظم ورشة عمل لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
تركيب الغاز في المنازل
أحمد صبرى
قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مساء السبت، إن مصر تخطط لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 3 ملايين وحدة سكنية خلال عامين ونصف، حتى يتم إيصاله لكل الواحدات بالمحافظات.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر أن إعلان مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز سيعمل على زيادته محليا وتوفيره بسعر جيد.
وأكد أن توصيله للمنازل أولوية قصوى، أوصي بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا