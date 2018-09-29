13 مليون مستخدم شهريا لـ Orange Money في إفريقيا

مرور 10سنوات على إطلاق اورنج خدمات Orange Money

المال- خاص



احتفلت شركة أورنچ العالمية بمرور 10 سنوات على إطلاق خدمات Orange Money داخل إفريقيا وهي الخدمة الخاصة بتحويل الأموال والدفع عبر المحمول.



تم إطلاق الخدمة رسمياً عام 2008 لتنجح على مدار تلك السنوات في اجتذاب 40 مليون عميل داخل 17 دولة بحجم تعاملات وصل إلى 26 مليار يورو خلال عام 2017



وكانت كوت ديفوار بمثابة أول دولة إفريقية تشهد تفعيل خدماتOrange Money في عام 2008. ولاقت الخدمة نجاحا كبيرا بين الفئات التي لا تتعامل مع البنوك، حيث بات بإمكانهم تحويل الأموال والدفع محلياً ودولياً من خلال هواتفهم المحمولة، استنادا على سهولة الاستخدام والتعامل مع الخدمة بجانب كونها مؤمنة تمامًا.



تتوافر خدمات Orange Money حاليا داخل 17 دولة فى إفريقيا، ويستفيد منها 40 مليون عميل، منهم 13 مليون عميل يستخدمون الخدمة شهريًا، ونجحت الخدمة في تسريع وتيرة النمو وزيادة المبيعات بنسبة كبيرة بلغت 60% سنويا خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016



مما جعلها أحد أبرز محركات النمو لمجموعة اورنچ داخل القارة الإفريقية، خاصة في كوت ديفوار ومالي وبوركينا فاسو والسنغال والكاميرون، وفي بعض البلدان نجحت خدمات Orange Money في إتاحة الفرصة لحوالي 50% من المستخدمين للوصول إلى الخدمات البنكية بالرغم من انخفاض أعداد عملاء البنوك بتلك البلدان.



وخلال السنوات العشر الماضية باتت خدمة Orange Moneyأكبر بكثير من مجرد كونها وسيلة لتحويل الأموال عبر المحمول، فنسبة نمو الخدمة الآن تضاعف 4 مرات عن السابق، مما ساهم في تعزيز مفهوم الشمول المالي للعديد من المواطنين وساعد في النهوض بالاقتصاد القومي للبلدان النامية وتطويره، والآن اتسعت خدمات Orange Money لتشمل تحويل واستقبال الأموال من والي خارج البلاد وسداد الفواتير وخدمات تحويل المرتبات.



وأصبحت خدمة "تغذية المحفظة الالكترونية من الحساب البنكي" التي تم إطلاقها عام 2015، واحدة من أبرز الخدمات المبتكرة التي تسمح للعميل بتحويل الأموال بين الحساب البنكي وبين حساباتOrange Money . كما مكنت خدمة تحويل الاموال الإلكترونية من تسهيل عمليات التبادل وتأمين المعاملات ، وهي الآن تعد من الخدمات الكبيرة والرئيسية ليس فقط للأفراد ولكن أيضا للشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.



ومن أجل الالتزام باللوائح التنظيمية التي تحكم معاملات تحويل الأموال عبر المحمول، قامت اورنچ بتدشين هياكل مالية بالتنسيق مع البنك المركزي داخل 7 بلدان إفريقية، مثل CECOM التي تم تأسيسها في أبيدجان وتقوم بالإشراف والمراقبة على الخدمة وضمان امتثالها للاشتراطات التنظيمية.



وتضمن هذه الهياكل تسيير التعاملات المالية عبر المحمول وتعمل على فتح قنوات الاتصال مع السلطات المختصة بشكل مباشر، مما يساهم في سهولة اطلاق خدمات جديدة في السوق ، وتهدف اورنچ الي نشر خدمات تحويل الأموال عبر المحمول لأكبر عدد من المستخدمين بقدر المستطاع مع التزامها الكامل بالأطر التشريعية والقانونية التي تتبعها كل بلد من البلدان التي تعمل داخلها.



وبهذه المناسبة قال اليون ندياى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنچ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " تقدم خدمةOrange Money مساهمات حقيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا وهي جزء من استراتيجيتنا كمشغل متعدد الخدمات وشريك في التحول الرقمي في إفريقيا والشرق الأوسط.



وأكد أن نجاح خدمة Orange Money هو أولاً وقبل كل شيء إنجاز مشترك



وتابع: "أود أن أشكر جميع الفرق التي تعمل بجد كل يوم لضمان نجاحها ، والذي يمثل الآن نسبة كبيرة من مبيعات اورنچ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".



وفي السياق ذاتها، قال المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر: "نؤمن في أورنچ بخدمات Orange Money التي تعد واحدة من الركائز الرئيسية لتعزيز ونشر مفهوم الشمول المالي داخل مصر



وأوضح أن إتاحة الوصول للخدمات المالية بتكلفة بسيطة يساهم في تشجيع فئة عريضة من العملاء غير المتعاملين مع البنوك على الاندماج بمنظومة التعامل المالي الرقمي".



وأضاف شاكر: "من الضروري أن يتعاون الجميع من أجل تشجيع غير المتعاملين مع القطاع البنكي ودمجهم بالمنظومة، مما سيجعلهم داعمين رئيسيين للنهوض بالاقتصاد القومي للبلاد".



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، أن خدمات Orange Money تتيح العديد من التعاملات المالية عبر المحمول، مثل: (شحن الرصيد، الدفع عبر الموبايل، تحويل الاموال بين الافراد، ودفع التبرعات ، وخدمات أخرى سيتم إتاحتها في المستقبل القريب) مصحوبة بمجموعة من العروض المميزة ذات القيمة المضافة، مما يساهم في انتشار الخدمة بشكل أسرع داخل مصر.



وبعد تقديمها لخدمات تحويل ودفع الأموال، ستقوم اورنچ بتقديم المزيد من الخدمات الاخري مثل الإقراض والتوفير المتاحة مباشرة عن طريق الهاتف المحمول.



وتقدم أورنچ هذه الخدمات، المتواجده بالفعل عند شركائها، في دولتي مالي ومدغشقر منذ بداية 2018 كجزء من مراحل التشغيل الاولي.



كذلك تعد ميزة تحويل أو استقبال الأموال من والي خارج البلاد أحد أفضل الخدمات التي تتيحها Orange Money، حيث تعزز أواصر الصلة بين المستخدمين وأقاربهم أو أصدقائهم الذين يعيشون خارج البلاد.



