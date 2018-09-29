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نقل وملاحة
مطالب بتحويل فنار بورسعيد صاحب الـ 149 عاما لمتحف
السبت 29 سبتمبر 2018 10:43 م
فنار بورسعيد
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بورسعيد تقرر تطوير مبنى الفنار القديم
فنار بورسعيد
أماني العزازي
طالبت مجموعة من مثقفى بورسعيد، ورؤساء الجمعيات التاريخية والتراثية بالحفاظ على فنار بورسعيد القديم، وإعادة استغلاله ، وتحويله لمتحف بحري؛ نظرا لقيمته الأثرية والتاريخية وموقعه المميز في مواجهة قناة السويس والممشى السياحي.
وقال المستشار الملاحى كامل الحسيني، إن فنار بورسعيد كان يستخدم في إرشاد السفن و يعد واحدا من أهم المعالم السياحية والأثرية في مدينة بورسعيد في مصر حيث يمثل نموذجا فريدا لتطور عمارة القرن التاسع عشر بالمدينة.
وكشف الحسيني عن اعتزامه التقدم بمشروع تطوير وتحويل الفنار لمتحف بحري بعد إخلائه من هيئة التفتيش البحري التابعه لوزارة النقل وتخصيص مكان بديل لها لممارسة عملها بمقر هيئة موانى بورسعيد ووضع تمثال ديليسبس بحديقة الفنار وعمل بانوراما للصوت والضوء يحكى تاريخ حفر القناة
وطالب الحسيني بطرح المشروع على المستثمرين لتدبير التمويل اللازم بالتنسيق والشراكه مع المحافظة.
** 149 عاما
ووفق المعلومات التاريخية، أنشأ فنار بورسعيد عام 1869 ضمن دائرة حي الشرق أحد الأحياء القديمة والشهيرة ببورسعيد، وكان يعرف قديما بحي الإفرنجي.
ويطل الفنار بواجهته الرئيسية ناحية الشرق علي شارع فلسطين "السلطان حسين سابقا" ومن الناحية الغربية علي شارع ممفيس "محمود صدقي سابقا" ومن الناحية الشمالية علي شارع الطائف ومن الجنوب علي شارع الجبرتي. بالقرب من النهاية الداخلية لحاجز الأمواج الغربي للقناة.
وأنشأ الفنار طبقا لما جاء بالوقائع المصرية في عهد "الخديوي إسماعيل" في يونيه 1869 م وكان عمله الفعلي في فبرايــر 1870 م فعندما اتخذت الخطوات العملية لإنشاء بورسعيد كميناء بحري اثر اجتماع "ديليسبس" بالموقع في 25 أبريل 1859 م ,اتخذت عدة قرارات من بينها إقامة فنار لإرشاد السفن لموقع الميناء الجديد لتهتدي بنوره السفن الـتي تتردد علي المدينة قبل افتتاح القناة،
و كلف ديليسبس مجموعة من العمال الأوربيين بإنشاء فنار مؤقت بقرب الـحد الجنوبي لحاجز الأمواج الغربي فكان عبارة عن دعامات من الخشب فوقها الفانوس يبلغ ارتفاعه (20م) وانتهى من إنشائه في يوليو 1859 م وكان يضيء لمسافة 25 ميلا ,وكانت تلك المسافة تفي بالغرض المطلوب مـن إنشائه في بادئ الأمر، وأستمر هذا الفنار يفي بالغرض حتي يونيه 1869 م.
الوصف المعماري للفنار
شيد الفنار علي قاعدة بالقرب من النهاية الداخلية لحاجز الأمواج الغربي للقناه محاطا بالأحجار الضخمة لصـد الأمواج من جميع الجهات عند الافتتاح. وما زال الفنار يحتفظ بتخطيطه الأصلي علي الرغم من الإضافات التي استحدثت فيه
ويتكون الفنار من برج مثمن المسقط من الخارج في الوسط شيد من الخرسانة المسلحة يرتفع لمسافة (65م) بما في ذلك الفانوس الزجاجي ,ومدمج في بدن البرج جناحين شمالي وجنوبي كل منهما من طابقين من الحــجر تحتوي علي غـرف ومكاتب كانت تستخدم سكن للملاحظين والإداريين والجناح الشمالي متصل ببدن برج الفنار عن طريق باب أو ممـر في الطابق الأرضي في الناحية الجنوبية الشرقية.
ويمثل برج الفنار وجناحيه الشمالي والجنوبي مستطيل منتظم الأبعاد يشغل مساحة 30 طول×6م عرض 180م2 بخلاف المساحة المضافة للجناح الشمالي من ناحية الغرب والتي تبلغ 80 ,16 ×10, 4م عرض. ويتميز التخطيط الأصلي للفنار وملحقاته بالتناظر والتماثل من حيث المساحة وتوزيع الأبواب والنوافذ -خاصـة جناحيه الشمالي والجنوبي- "استراحة ومكاتب الملاحظين".
الوضع المعماري
يعتبر هذا الفنار أول منارة بنيت بالخرسانة المسلحة في العالم، وأشرف على بنائه المهندس الفرنسي الشهير فرنسوا كونييه,وما يميزه ليس فقط أسبقيته في مادة البناء ولكن أيضا استمراره وثباته طوال هذا الوقت حيث تعتبر هذه هي المرة الأولي التي يستخدم فيها هذا النوع من الأعمال في البناء.
إذ قام البناءون يوما بعد يوم برص طبقات يصل سمكها من 20 إلى 25 سم ,ثم راكموها بدقها بعضها على بعض ,ولضمان تماسك المكونات ككل كان يتم تدعيم الخليط داخليا بدعامات بناء حديديه مسطحة تُرص إما بتوجيهها نحو مركز مشترك موحد أو بزوايا عمودية قائمة.
وكان هذا بمثابة ابتكار وتجديد: إذ تم استخدام الخرسانة منذ ذلك الحين كمادة بناء مستقلة ,وليس فقط كمادة للحشو ,مع تدعيمها ,فضلا عن ذلك بدعامات معدنية. فلقد كان ذلك ببساطة عبارة عن اختراع الخرسانة المسلحة.
وتم استخدام الحجر في بناء ملحقات الفنار الجناحين الشمالي والجنوبي بسمك 50 سم وبنيت الإضافة في الناحيــة الغربية من الجناح الشمالي بالطوب الأحمر.
وبني برج الفنار بالخرسانة المسلحة ويوجد سلم حلزوني من حديد الزهر للصعود لفانوس الفنار قمة البرج بواسطة 290 درجة متكيف مع الحـيز الضيق –قطر البرج الداخلي 4.40 سم- والذي لا يسمح باستخدام السلم ذي القلبات الممتدة ,وكسيت جدران الفنار الداخلية بطبقة من الدهان باللون الأبيض ودهنت جدران الملحقات الداخلية والخارجيـــة باللون الأصفر الغامق كما كسيت أضلع المثمن الخارجية من ناحية الشمال باللون الأبيض والأسود بشـكل تبادلي لأغراض الإرشاد النهاري. يذكر ان الفنار كان يتميز بوجود كرة أعلى البرج كانت تستعمل لتعيين الوقت من خلال احداث صوت دوي ناتج عن سقوطها بفعل هواء الاستيم يُسمع يوميا في تمام الساعة الثامنة صباحا ومنتصف اليوم والساعة الرابعة عصرا.
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