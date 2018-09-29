الأهلي يشكل لجنة لتنظيم مبارياته بالتنسيق مع الأمن واتحاد الكرة

وتشكيل لجنة أخرى لبحث لعقود المبرمة مع شركتي صلة الرياضية وسبورتا بعد طلبهما رسميا فسخ التعاقد مع النادي.





علي المصري

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، تشكيل لجنة برئاسه العامري فاروق، نائب الرئيس وعضوية كل من خالد الدرندلي أمين الصندوق وإبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي وممثلي الإدارات المعنية

وسيكون مسؤولية اللجنة الإشراف الكامل على تنظيم جميع مباريات الأهلي القادمة والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية واتحاد الكرة؛ حتى تخرج المباريات بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانته.

وأوضح العميد محمد مرجان، أن اللجنة المشار إليها بدأت اجتماعاتها منذ صدور قرار تشكيلها صباح الخميس الماضي بالنظر في كافة الأمور المتعلقة بمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال، والمقرر اقامتها مساء الثلاثاء بملعب السلام.

وأكد المدير التنفيذي للأهلي على قيام اللجنة بدراسة ومناقشة كل الجوانب التنظيمية الخاصة بمباراة وفاق سطيف

وسوف تتوجه اللجنة صباح غدا الأحد لمعاينة ملعب السلام لتحديد الأماكن الخاصة بمقاعد الجماهير وفقا لفئة التذاكر، وكذلك المكان المخصص للسادة الاعلامين وضيوف الكاف والوافدين من الشركات الراعية.

وتقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات الأمنية التي يقدر الأهلي دورها الكبير فى إقامة المباريات وتأمين سلامة الجماهير.

كما قرر مجلس إدارة النادى، تشكيل لجنة تضم كلا من مستشار التسويق ومدير التسويق والمدير المالي والمشرف على الشئون القانونية ومجموعة من المستشارين القانونيين



وسوف تدرس هذه اللجنة الموقف المالي والتسويقي والقانوني فيما يخص العقود المبرمة مع شركتي صلة الرياضية وسبورتا بعد طلبهما رسميا فسخ التعاقد مع النادي.

وقال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن هذه اللجنة التي تم تشكيلها الخميس الماضي عقدت عدة اجتماعات؛ لبحث الأمور من كافة جوانبها بما يحفظ حقوق الأهلي المالية والتسويقية والقانونية.



وسوف تقوم هذه اللجنة برفع تقرير شامل إلى مجلس الإدارة لعرض الأمر كاملا عليه لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق الأهلي.

وفي سياق أخر، يعقد المجلس، اجتماعًا مهمًا، خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل مناقشة وحسم عدة ملفات إدارية داخل القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يكون الملف الأول، اعتماد نتائج اجتماع عمومية الأهلي، التي شهدت الموافقة على لائحة النادي والعمل بها رسمياً.

ويبقى الملف الثاني، التقدم بشكوى رسمية للجنة الأولمبية وتحريك دعوى قضائية ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بعدما وجه عدة اتهامات لمجلس الإدارة ورئيس النادي، بشكل غير مقبول في الفترة الأخيرة.