برلمانيون: اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز يضعها على خريطة تجارة الطاقة

البرلمان المصري

ياسمين فواز



أشاد نواب برلمانيون بإعلان وزير البترول بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي، ووقف استيراد الغاز من الخارج، مؤكدين أن ذلك من شأنه خلق طفرة اقتصادية حقيقية كما سيغير خريطة تدول وتجارة الطاقة عالميا.



وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر الماضي.



من جانبه، قال النائب أشرف رشاد، رئيس الحزب مستقبل وطن، ان اعلان مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ووقف استيراده من الخارج نهائيا، سيخلق طفرة اقتصادية حقيقية وسيغير خريطة تدول وتجارة الطاقة ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فقط بل العالم بأثره، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز مساعي الدولة للتحول لأكبر مركزا إقليميا ولوجيستيا للطاقة والدخول في عصر التصدير بكل قوة.



وأشار إلى أن قيمة وارادت مصر من الغاز المسال خلال العام المالى 2016 – 2017 بلغت نحو 2.5 مليار دولار ما يعنى توفير هذا المبلغ الضخم لخزانة الدولة وإدخاله لسد عجز الموازنة العامة، مؤكدا أن هذه الخطوة إنجاز تاريخي جديد بكل ما تحمله الكلمة من معنى يضاف لسجل نجاحات القيادة السياسية الحالية.



وأوضح أن تحقيق هذا الاكتفاء قبل الموعد المستهدف له بنهاية العام الجارى يؤكد إيجابية مسيرة قطاع البترول برئاسة المهندس طارق الملا والمستقبل الواعد الذي ينتظر مصر من وراء هذا القطاع، لافتا إلى أن قطاع الطاقة هو البديل الأمثل لتراجع قطاع السياحة والوصول لأن يكون من أكبر مصادر الدخل القومي للبلاد.



فيما ،اكد النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وأمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، أن إعلان وزير البترول طارق الملا أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعدما تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضى بداية لتحول مصر إلى أكبر مركز لتداول وتصدير الطاقة في المنطقة.



وأوضح ماهر أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي وتعمل حاليا على التحول لمركز كبير في تداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبير في حق ظهر وغيرها، مؤكدًا أن وقف الاستيراد هو دليل على أن خطة الرئيس السيسي في بناء مصر تسير بكل قوة وسرعة لرفعة مكانة بلده.



وأشار إلى أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر فى ديسمبر الماضى، مضيفًا أن مستقبل مصر المشرق يظهر بوضوح مع الولاية الثانية للرئيس السيسي.



وأضاف "عضو مجلس النواب"، إلى أن بداية وقف استراد الغاز يتزامن مع شهود الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية، منها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبي ليصل لأكثر من 44 مليار وهو يكفي لـ 9 أشهر من الواردات، وهو رقم قياسي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية.



فيما قال النائب حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إعلان وقف استيراد الغاز المسال من الخارج يؤكد على الإنجاز الكبير الذي حققته القيادة السياسية فى قطاع البترول تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة وإن كان من المقرر أن توقف مصر استيرادها من الغاز الطبيعي فى عام 2019 ، إلا أنه تم وقف استيراده الشهر الحالي قبل حلول عام 2019.



وأضاف أن وقف استيراد الغاز المسال جاء بسبب الاستثمارات الكبيرة الموجهة لقطاع الغاز، لافتا الى أنه تم اكتشاف عدة حقول غاز بفضل تلك الاستثمارات مثل حقل زهر وحقول اخرى فى الإسكندرية والدلتا.



وأوضح أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز يساهم في توفير العملة الصعبة التي كان يتم توجيهها لاستيراد الغاز من الخارج، والخطوة التالي التوجه للتصدير بعد زيادة الانتاج عن حاجة السوق المحلي، وبالتالي تعود مصر من جديد لخارطة الدول المصدرة للغاز.



ولفت وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان إلى أنه في ظل زيادة الانتاج من الغاز الطبيعي ستولي اللجنة اهتمامها بدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.