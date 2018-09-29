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ماستر كارد: 20 مليون مصري جاهزون للدفع الإلكترونى
السبت 29 سبتمبر 2018 10:23 م
شعار شركة ماستر كارد
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شعار ماستر كارد
استحواذ محافظ الهاتف المحمول على 30% من المدفوعات
كتب - محمد سالم وسهير محمد :
كشف مجدى حسن المدير الإقليمى لشركة ماستر كارد فى مصر وشمال إفريقيا، عن امتلاك ما يقرب من 20 مليون مصرى وسائل مختلفة للدفع الإلكترونى.
وتتنوع مصادر تلك الوسائل بين محافظ عبر الهاتف المحمول أو بطاقات بنكية للخصم والائتمان أو الدفع المسبق، وبالتالى فهم جاهزون تمامًا للانتقال من الكاش إلى المدفوعات اللانقدية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعكف فيه وزارة المالية والبنك المركزى المصرى والمصارف المحلية وعدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، على الانتهاء من خطة تلزم المواطنين بدفع مقابل بعض الخدمات الحكومية إلكترونياً، بدءًا من يناير المقبل.
وتهدف الخطوة للتحول إلى مجتمع لا نقدى وتطبيق آليات الشمول المالى التى تضمن وصول الخدمات المالية المختلفة بأسعار مناسبة لفئات المجتمع كافة، حسب بيان لوزارة المالية قبل أسبوعين.
ويوجد فى السوق المحلية ما يزيد على 30 مليون بطاقة دفع موزعة بواقع 15.8 مليون بطاقة خصم و10.7 مليون بطاقة دفع مسبق و4.3 مليون بطاقة ائتمان.
كما يتم استخدام تلك البطاقات عبر 11.7 ألف ماكينة ATM و72.5 ألف نقطة بيع إلكترونية POS، حسب بيانات منشورة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.
أضاف حسن، في حوار تنشره "المال" في عددها الورقي غدا، أن التحدي ليس فى مدى توافر وسائل الدفع وإنما فى التوعية بأهمية وفائدة التحول إلى المدفوعات الإلكترونية، التى توفر الوقت والجهد والأمان الكامل فى التعاملات
وأشار إلى أن ماستركارد تضع فكرة التوعية على رأس أولوياتها للعمل فى الفترة المقبلة لتنشيط استخدام آليات الدفع المتاحة حاليًا.
ولفت إلى وجود ما يقرب من 9 ملايين مواطن لديهم محافظ إلكترونية عبر الهاتف المحمول الذى يعد أحد منتجات الدفع المهمة التى قامت المؤسسة بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك المحلية بتدشينه منذ عام 2013
وأكد استحواذ المنتج على 30% من المدفوعات الإلكترونية محليًا، كما تضاعفت استخداماته العام الماضى فقط، ويبلغ متوسط الحركات للعملاء النشطين نحو 5 تعاملات شهريًا، كما لم يتم تسجيل أى نسبة إلغاء للخدمة.
وأكد حسن أهمية خطة الحكومة للتحول الى مجتمع لا نقدى وإطلاق بطاقة الدفع الوطنية التى اعتبرها بمثابة وسيلة جديدة تضاف إلى قائمة اختيارات المواطنين.
وأشار إلى أن السوق تتحمل المزيد وأنها لا تزال بِكرًا، نظرا لسيطرة الكاش على 98% من التعاملات.
ويجهز البنك المركزى المصرى بالتعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى لإطلاق أول بطاقة دفع وطنية تحمل اسم "ميزة".
وسيتم الاعتماد عليها فى مخاطبة الفئات التى لا تمتلك وسيلة دفع إلكترونية، وسيتم البدء بأصحاب المعاشات.
ويخطط المركزى لتدشين 20 مليون كارت منها خلال 3 سنوات، حسب معلومات أدلى بها وكيل محافظ المركزى المهندس أيمن حسين فى مقابلة صحفية حضرتها "المال"، الأسبوع الماضى.
وقال مدير ماستر كارد إن التوعية عنصر مهم فى الفترة المقبلة يجب العمل عليه من جانب جميع الجهات سواء الحكومة أو البنك المركزى المصرى أو البنوك المحلية، بالإضافة لشركات الدفع الإلكترونى.
وأشار إلى أن هذه التوعية ساهمت فى مضاعفة استخدام بطاقات صرف رواتب موظفى الحكومة فى الشراء بنحو 6 مرات فى الفترة الماضية.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت، فى بيان، منتصف الشهر الجارى، أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءًا من أول يناير 2019.
وأوضحت الوزارة آنذاك، أنه لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدى إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونية، وفى حال المخالفة سيتم تطبيق غرامة بنحو 10% من القيمة المالية المستحقة.
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