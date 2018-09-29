أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

طاقة

ترامب يبحث العاهل السعودي سبل ضمان استقرار سوق النفط

أسعار النفط
أسعار النفط
أخبار متعلقة
small-img
ضغوط ترامب تواصل تقليص مكاسب النفط
small-img
إيران لـ"ترامب": بسبب أخطائك سعر برميل النفط سيصل إلى 100 دولار
small-img
ترامب يعلن موافقة العاهل السعودى على زيادة إنتاج النفط
small-img
أسعار النفط ترتفع معوضة هبوط أثاره انتقاد ترامب لأوبك
أسعار النفط

حسين رجب

قالت وكالة الأنباء السعودية واس، مساء السبت، إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". 

ووفق المصدر ذاته، جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم". 

كما تم خلال الاتصال "استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي".

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا