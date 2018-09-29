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طاقة
ترامب يبحث العاهل السعودي سبل ضمان استقرار سوق النفط
السبت 29 سبتمبر 2018 10:19 م
أسعار النفط
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حسين رجب
قالت وكالة الأنباء السعودية واس، مساء السبت، إن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
ووفق المصدر ذاته، جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات المتميزة وسبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم".
كما تم خلال الاتصال "استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي".
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