EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الأوليمبية المصرية تتوعد مرتضى منصور وتهدد الزمالك بعقوبات قاسية
السبت 29 سبتمبر 2018 10:11 م
المهندس هشام حطب
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا للرد على قرار الكاف
هاشتاج مرتضى منصور يتصدر تويتر وفيسبوك بعد عقوبة الكاف
اتحاد الكرة يحذر مرتضى منصور
مفاجأة.. عقوبة مرتضى منصور قد تمتد لخمس سنوات
مرتضى منصور يدعو لجمعية عمومية ويهدد بالانسحاب من أفريقيا
المهندس هشام حطب
علي المصري
قررت اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لحين انتهاء التحقيقات معه، حول "حالة التمادي في اختراق القانون، والعصف بالأخلاقيات والمبادئ الأوليمبية".
وأصدرت اللجنة بيانًا رسميًّا أعلنت خلاله نقل جميع المنافسات الرياضية، خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك.
كما تقرر منع مرتضى، من حضور جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب، الأوليمبية وغير الأوليمبية، التي يشارك فيها أو يكون طرفها نادي الزمالك.
وفي حال مخالفة هذا المنع، بحضوره أيًّا من تلك المنافسات، ستحتسب النتيجة بالخسارة لنادي الزمالك، حسب لوائح المسابقات في كل اتحاد.
وسيمنع أيضًا مرتضى من حضور أي اجتماعات للاتحادات الرياضية، على كل المستويات، كما سيُمنع تسلم أي مكاتبات من الزمالك، تكون موقعة من رئيسه، اعتبارًا من اليوم السبت.
وجاء بيان اللجنة الأوليمبية المصرية، بما أسفر عنه تشاور وفدها مع حسن مصطفى، ممثل الحركة الأوليمبية الدولية، ورئيس اللجنة الثلاثية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا