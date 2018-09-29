الأوليمبية المصرية تتوعد مرتضى منصور وتهدد الزمالك بعقوبات قاسية

علي المصري









قررت اللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات عاجلة ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لحين انتهاء التحقيقات معه، حول "حالة التمادي في اختراق القانون، والعصف بالأخلاقيات والمبادئ الأوليمبية".





وأصدرت اللجنة بيانًا رسميًّا أعلنت خلاله نقل جميع المنافسات الرياضية، خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك.





كما تقرر منع مرتضى، من حضور جميع المنافسات الرياضية في كل الألعاب، الأوليمبية وغير الأوليمبية، التي يشارك فيها أو يكون طرفها نادي الزمالك.





وفي حال مخالفة هذا المنع، بحضوره أيًّا من تلك المنافسات، ستحتسب النتيجة بالخسارة لنادي الزمالك، حسب لوائح المسابقات في كل اتحاد.





وسيمنع أيضًا مرتضى من حضور أي اجتماعات للاتحادات الرياضية، على كل المستويات، كما سيُمنع تسلم أي مكاتبات من الزمالك، تكون موقعة من رئيسه، اعتبارًا من اليوم السبت.



