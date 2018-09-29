أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

انطلاق معرض الاستثمار العقاري للحصول على الإقامة والجنسية

انطلاق معرض الاستثمار العقاري للحصول على الإقامة والجنسية
انطلاق معرض الاستثمار العقاري للحصول على الإقامة والجنسية
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انطلاق معرض الاستثمار العقاري للحصول على الإقامة والجنسية

خالد الأسمر

بدأت فاعليات معرض الاستثمار العقاري للحصول على الإقامة والجنسية بمشاركة أكثر من 15 شركة تطوير عقاري من عدة دول مختلفة منها تركيا، قبرص، اليونان، اسبانيا، البرتغال، عمان، الأردن، إيرلندا، تايلاند، دومينيكان، ومالطا.

ويهدف المعرض إلى تجميع المطورين العقاريين من كافة الدول وتقديم عروض شركاتهم بما يتناسب مع المستثمر المصري.
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