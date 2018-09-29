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عقـــارات
انطلاق معرض الاستثمار العقاري للحصول على الإقامة والجنسية
السبت 29 سبتمبر 2018 10:01 م
انطلاق معرض الاستثمار العقاري للحصول على الإقامة والجنسية
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انطلاق معرض الاستثمار العقاري للحصول على الإقامة والجنسية
خالد الأسمر
بدأت فاعليات معرض الاستثمار العقاري للحصول على الإقامة والجنسية بمشاركة أكثر من 15 شركة تطوير عقاري من عدة دول مختلفة منها تركيا، قبرص، اليونان، اسبانيا، البرتغال، عمان، الأردن، إيرلندا، تايلاند، دومينيكان، ومالطا.
ويهدف المعرض إلى تجميع المطورين العقاريين من كافة الدول وتقديم عروض شركاتهم بما يتناسب مع المستثمر المصري.
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