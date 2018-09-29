جامعة باكنجهام تبتكر برنامجا دراسيا لتخريج جاسوس دولي

جامعة باكنغهام

خالد بدر الدين



ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية أن جامعة باكنجهام البريطانية أعلنت بداية هذا الأسبوع عن برنامج جديد فريدا من نوعه للدراسات الجامعية في مجال الأمن والاستخبارات والتهديدات الإلكترونية، يمنح درجة علمية في "التجسس الدولي " في تطور "أكاديمي" مثير ولكنه في نفس الوقت يستجيب لمتطلبات عصر الثورة التكنولوجية.



ونشرت صحيفة "مترو" البريطانية عن مدير البرنامج جوليان ريتشاردز الذى يبدأ التدريس بهذا البرنامج في يناير المقبل قوله، إن البرامج الحالية في الجامعات بشأن العلاقات الدولية لا تكفي للتعاطي مع ما طرأ في السنوات الأخيرة من تطورات تكنولوجية هائلة.



وأضاف ريتشاردز، الذي أمضى 20 عاما في هذا المجال، وهو خبير في شؤون باكستان، أن البرامج الحالية في العلاقات الدولية تركز بشكل كبير على "دوافع الحرب على الإرهاب"، ولا تتعامل مع الأدوات الجديدة لهذا الإرهاب.



وصرح ريتشاردز للصحيفة أن الطلاب يبحثون عن طرق جديدة في وظيفة مع أجهزة الاستخبارات، قائلا إن "البرامج الحالية تفتقد بشكل متزايد إلى التعقيدات المتصلة بكيفية حاجة الدول إلى محاربة التهديد الإرهابي".