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عقـــارات
رجال الأعمال المصريين: قطاع التشييد سيقود نمو الاقتصاد
السبت 29 سبتمبر 2018 09:42 م
العقارات
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سحر نصر
أكد المهندس أحمد الزيات ، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين و رئيس شركة E.M.S لإدارة المشاريع، أن قطاع التشييد والبناء المصري مؤهلاً لقيادة مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة تحويلات المصريين بالخارج التي تقدر بحوالي ٢٦ مليار دولار في العام .
وأكد على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من اجل تطبيق نظم حوكمة قطاع التشييد والبناء لتحويل القطاع إلى صناعه وطنيه تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعكس الوجه الحضاري لمصر.
** النظام الأفضل
وأضاف المهندس أحمد الزيات، أن تطبيق نظام الحوكمة في قطاع التشييد والبناء يساهم في تطوير مناخ الاستثمار وخلق بيئة أعمال متكاملة وتطبيق مبدأ الشفافية لضمان حقوق المساهمين ودعم الرقابة المالية علي المشروعات.
ولفت إلى أن هذا النظام سيعمل على الحد من المخاطر ومساعدة الشركات المتوسطة إلى التحول لمؤسسات مالية لزيادة الاستثمار وتحقيق أفضل معدلات استدامه للشركات.
وأشار إلى أن تحقيق نتائج ملموسة من تطبيق نظام الحوكمة ، يتطلب توفير المناخ القانوني المناسب لتطبيق الحوكمة بالسوق المصرية من خلال تعديل القانون الخاص بالحوكمة وفرضه على شركات التطوير العقاري؛ من أجل دعم ثقة المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات وخاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ودعا الدولة لحماية قطاع التشييد والبناء من خلال حزمة من القوانين لحماية المساهمين في القطاع وتفعيل دور الحوكمة.
** دعم منتظر
ولفت إلى أن قطاع التشييد والبناء فى مصر شهد تطور في السنوات الماضية ،مما دفع العديد من المصريين الي الاستثمار في القطاع وتكوين ما يعرف باسم المحافظ المالية
واستدرك : "لكن لا يوجد ضوابط وآليات للمحافظ المالية الأمر الذى يتطلب تفعيل حوكمة قطاع التشييد والبناء من اجل تحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمساهمين في تلك المشاريع بهدف تحقيق الشفافية ومكافحه الفساد والتأكد من أن الشركة تنفيذ استراتيجيتها على المدي المتوسط".
وأضاف أن مصر أحد أهم الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط، ويجب استغلال التدهور الاقتصادي لمعظم بلدان الشرق الأوسط وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال التصدير العقاري
وأوضح أن هذا الأمر يهدف إلى جذب مساهمين أجانب في السوق العقاري المصري ويجب توفير المناخ وبيئة الاعمال والتحول من الشركات العائلية إلى شركات عالميه تتبع أفضل نظم الحوكمة والشفافية والعمل علي توفير فرص استثمارية في قطاع الصناعة والزراعة لدعم الاستثمار العقاري.
وأشار أن قطاع التشييد والبناء هو واحد من أهم القطاعات الذي يعكس مدي تقدم الدول، مؤكداً أن القطاع شهد في مصر خلال العقود السابقة حاله من العشوائية نتيجة عدم وجود منظومه واستراتيجية تعكس دور مصر الإقليمي مما أدي إلى انتشار العشوائية في التشييد والبناء التي من الصعب تطوريها في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن الحكومة تبذل العديد من المحاولات من أجل إصلاح قطاع التشييد والبناء المصري وساهمت في العديد من المشاريع العقارية الجديدة من أجل تخطيط مدن متكاملة لتوفير مجتمع متكامل يناسب المصريين.
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