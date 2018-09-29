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استثمار
إطلاق أول شركتين ناشئتين بنظام الشراكة بين رواد أعمال بمصر والسويد
السبت 29 سبتمبر 2018 09:35 م
جان ثيسليف، السفير السويدى بالقاهرة
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السويد ترغب في التعاون مع مصر بمجال الكهرباء والطاقة
جان ثيسليف، السفير السويدى بالقاهرة
معتز محمود
أعلن جان تثليف، السفير السويدي بالقاهرة، إطلاق أول شركتين ناشئتين بنظام الشراكة بين رواد أعمال مصر والسويد.
وقال تثليف - خلال كلمته بمؤتمر "تكني 2018" المنعقد بمكتبة الإسكندرية - إن الشركة الأولى ستتيح الوصول للسلع التجارية بأقل الأسعار فيما ستعمل الشركة الأخرى كمنصة للاستثمار في الألعاب الإلكترونية.
ولفت إلى أن مصر بها 100 مليون نسمة أغلبهم من الشباب المبدعين الذين يتميزون بالذكاء وروح الابتكار، وعليهم دور كبير في تنمية مصر، إذا تم توجيهم بشكل جيد.
وأوضح أن بلاده بها ثاني أكبر تجمع للتكنولوجيا وريادة الأعمال للشركات الناشئة التي يبلغ رأس أموالها مليار دولار.
وأشار تثليف إلى فوز 100 شاب مصري بمنح لاستكمال دراستهم العليا في جامعات سويدية، فضلا عن تقديم منحتيين من المعهد السويدى لرائدين أعمال يسافران إلى السويد لمدة شهر لدراسة ريادة الأعمال والتعرف على مجتمعه هناك.
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