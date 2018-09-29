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سيــارات
جراف| صني اﻷكثر مبيعًا بسوق السيارات خلال 8 شهور
السبت 29 سبتمبر 2018 09:43 م
صنى
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أحمد عوض
حافظت نيسان "صني" على صدارتها قائمة الطرازات العشرة اﻷكثر مبيعًا بسوق السيارات، مسجلة 8 آلاف و619 سيارة خلال الشهور الثمانية اﻷولى من العام الحالي، وفقًا للبيانات للاحصائيات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وجاءت هيونداي "فيرنا" فى المرتبة الثانية بعد تمكنها من بيع 6 آلاف و357 وحدة، تبعتها "توسان" بإجمالي 5 آلاف و42 وسيارة، تلتها "النترا AD" بواقع 4 آلاف و741 مركبة.
وحصدت تويوتا "كورولا" المرتبة الخامسة مسجلة بيع 4 آلاف و135 سيارة، تبعتها شيفروليه "اوبترا" باجمالي 4 آلاف و67 وحدة، تلتها "سنترا" بواقع 3 آلاف و971 مركبة.
وحلت نيسان "قشقاي" في المرتبة الثامنة مسجلة 3 آلاف و194 وحدة، تبعتها هيونداي "النترا HD" بواقع 2807 سيارة، وتلتها رينو "كادجار" بإجمالي 2591 مركبة.
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