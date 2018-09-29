نقل رجال الأعمال تناقش دور اللوجستيات في تطوير القطاع

أمانى العزازى









تقيم لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، الأربعاء المقبل، عشاء عمل يجمع وزير النقل المهندس هشام عرفات، والفريق مهاب مميش رئيس الهيئتين الاقتصادية وقناة السويس، بلفيف من قيادات النقل البحري ورجال الأعمال والمستثمرين





وقال عادل اللمعى، رئيس لجنة النقل بالجمعية ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن اللقاء المزمع إقامته سيتناول "رؤية رجال الأعمال حول منظومة اللوجستيات ودورها فى تطوير قطاع النقل"، ويتزامن اللقاء مع مخطط الوزارة لتطوير الموانئ المصرية وعودتها لخريطة التنافسية، كما يتوافق مع توجيهات الرئيس السيسي بدفع عجلة الاستثمار بمنطقة محور قناة السويس وتقديم التيسيرات للمستثمرين وتشجيع رءوس الأموال الوطنية لإقامة مشروعات اقتصادية بمنطقة محور القناة وخاصة شرق بورسعيد.



