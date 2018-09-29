شيفروليه تنتج بيك اب سيلفيرادو تسير على 6 عجلات

سيارة بست عجلات

خالد بدر الدين



استعرض اليوم السبت مكتب "Goliath" المتخصص بتعديل السيارات، نموذجا مطورا من سيارات بيك آب "Silverado" يسير على 6 عجلات من إنتاج شركة شيفروليه الأمريكية التابعة لمجموعة جنرال موتورز أكبر شركة سيارات فى أمريكا.



وذكر موقع روسيا اليوم إن سيارة البيك آب المعدلة الجديدة تم إنتاجها بهيكل ضخم مزود بوسائل قوية لامتصاص الصدمات مصنوعة من المعدن وعوارض حماية متينة داخل الهيكل، وشبك أمامي مميز يحمل اسم "Hennessey".



ويحرك هذه المركبة الجبارة المزودة بست عجلات، محرك قوي بسعة 6.2 لتر، وعزم 715 حصانا، قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.5 ثانية فقط، علاوة على نظام دفع للعجلات الست معا.



كما ستأتي النماذج الخاصة من هذه السيارة بمحركات بعزم 819 حصانا، وسعر يصل إلى 375 ألف دولار.