بدء تخزين ملايين الأقراص من الفياجرا في بريطانيا لهذا السبب

الفياجرا

خالد بدر الدين



تلجأ شركات ببريطانيا لتخزين أقراص الفياجرا حاليا لسد أي عجز مستقبلي مع تنفيذ لندن خروجها من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام.



وأعلنت شركة "زافا" البريطانية لبيع الأدوبة والعقاقير على الانترنت مؤخرا، إنها قررت زيادة مخزونها من الفياجرا بحوالى مليون قرص حتى يكون قادرا على تلبية الطلب لمدة أطول في حال انقطع الإمداد من الخارج عندما تطبق حكومة لندن "البريكسيت" والذى يعنى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قبل نهاية العام الجارى.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عددا من شركات الأدوية في البلاد تعمل على تخزين أقراص "الفياجرا" المقوية جنسيا تفاديا لاحتمال حدوث نقص، إذا خرجت لندن من الاتحاد الأوروبي، دون أن ترتب صفقة تضمن المصالح الاقتصادية وذلك في تطور يؤكد انتشار المخاوف من البريكسيت.



وتحرص الشركة في العادة على الاحتفاظ بمخزون يكفي لأسبوعين في كل الأوقات، لكن منصة زافا تجمع مليون قرص في الوقت الحالي، وهذا يعني أن مخزونها سيرتفع ليصبح قادرا على تغطية أربعة شهور كاملة.



وأوضح دافيد مينيرتز المدير التنفيذي للشركة أن "زافا" حرصت على زيادة مخزونها تفاديا لما قد ينجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، أو وفق شروط غير إيجابية اقتصاديا.



وأضاف مينيريز، في تصريح صحفي، "ما نريده أن نضمن قدرتنا على خدمة زبائننا عندما يريدون شراء أدويتهم ولاسيما الفياجرا .



وتوفر إيرلندا المكونات الرئيسة لصنع أفراص الفياجرا،و لكن هذه المقويات الجنسية تصنع بشكل كامل في فرنسا.

