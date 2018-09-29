تعرف على الفرق بين الإسكان الاجتماعي والإسكان الحر

شروط التقديم

-عدم الحصول على وحدة مدعمة من الدولة. -لا يقل السن المتقدم عن 21 سنة. -التقديم في محافظة محل العمل أو الإقامة. -الدخل الشهري للأعزب 3500 جنيه و4570 جنيه للمتزوج ،ولا يجوز للقاصر التقدم للحجز .