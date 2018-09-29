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عقـــارات

تعرف على الفرق بين الإسكان الاجتماعي والإسكان الحر

الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية
الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية
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الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية

سحر نصر

يعد مشروع الإسكان الاجتماعي أحد أهم مشروعات الإسكان في مصر، في ضوء اهتمامه بشرائح واسعة من المصريين، وتوفير وحدات سكنية ملائمة لقطاعات عديدة من متوسطي الدخل، ويتنوع بين "إسكان إجتماعي"،و"إسكان اجتماعي حر".

ويتشابه المشروعان في الإسكان، لكن يوجد بينهما اختلافات كبيرة، أبرزها الأسعار، والشروط، وطريقة السداد، وقيمة الدعم المقدم للحاجزين، لذلك يقدم"المال" أبرز الاختلافات بين مشروع الإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي الحر، والتي جاءت على النحو التالي:

م

                الإسكان الإجتماعي

الإسكان الإجتماعي الحر

شروط التقديم

-عدم الحصول على وحدة مدعمة من الدولة.

-لا يقل السن المتقدم عن 21 سنة.

-التقديم  في محافظة محل العمل أو الإقامة.

-الدخل الشهري للأعزب 3500 جنيه و4570 جنيه للمتزوج ،ولا يجوز للقاصر التقدم للحجز .

 

-المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية .

-لا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ الحجز.

-يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية.

قيمة الدعم المقدم

-تقدم الدولة دعم وصل 25 ألف ،ووصل 40 ألف جنيه في الإعلان العاشر.

-لا يوجد بها أي نوع من أنواع الدعم، وتباع بهامش ربح للوزارة.

السعر

-سعر الوحدة لا يتخطي 220 ألف جنيه .

- أماكن الوحدة لا تؤثر علي السعر.

-طرحت الوحدات ب 444 ألف جنيه في القاهرة الجديدة، كأغلى سعر، و220 ألف جنيه كأقل سعر في محافظة مطروح.

المساحة

-مساحة الوحدة ثابتة وهى 90 مترًا.

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-مساحة الوحدة تتراوح بين 90 متراً إلى 100 متراً.

طريقة الحجز

-يخصص فيه بالأولوية، والتي تشمل المتزوج ويعول (شاملًا الأرمل / الأرملة وتعول، المطلق / المطلقة وتعول) ثم المتزوج، ثم الأعزب، مع إعطاء الأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

-يحجز الشخص الوحدة إلكترونيًا لأول مرة، ويستطيع اختيار كود الوحدة وإرفاقه باستمارة الحجز، ويجري التخصيص بأسبقية التقدم والحجز على الموقع الإلكتروني.

طريقة السداد

-يتم سداد الأقساط على 15 عاما أو ل20 عاما .

-يتم سداد الأقساط علي 3 سنوات .

أماكن الوحدات

-في الإعلان العاشر الذي من المقرر أن يطرح قبل نهاية العام سيكون في 5 مدن فقط، هم: "أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان".

-توزع  الوحدات على 11 محافظة ومدينة جديدة، بواقع 18500 ألف وحدة سكنية، وهم "القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، ومطروح، والبحيرة".

المستندات المطلوبة

- صورة البطاقة، وإيصال كهرباء، وشهادة بالدخل الشهري، وصورة بطاقة الزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء، وبرنت تأمينات.

-يقدم الحاجز بصورة بطاقة الزوج والزوجة.


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