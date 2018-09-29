تعرف على الفرق بين الإسكان الاجتماعي والإسكان الحر

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الإسكان الإجتماعي
الإسكان الإجتماعي الحر
شروط التقديم
-عدم الحصول على وحدة مدعمة من الدولة.
-لا يقل السن المتقدم عن 21 سنة.
-التقديم في محافظة محل العمل أو الإقامة.
-الدخل الشهري للأعزب 3500 جنيه و4570 جنيه للمتزوج ،ولا يجوز للقاصر التقدم للحجز .
-المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية .
-لا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ الحجز.
-يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيًا عليه بقرار وصاية.
قيمة الدعم المقدم
-تقدم الدولة دعم وصل 25 ألف ،ووصل 40 ألف جنيه في الإعلان العاشر.
-لا يوجد بها أي نوع من أنواع الدعم، وتباع بهامش ربح للوزارة.
السعر
-سعر الوحدة لا يتخطي 220 ألف جنيه .
- أماكن الوحدة لا تؤثر علي السعر.
-طرحت الوحدات ب 444 ألف جنيه في القاهرة الجديدة، كأغلى سعر، و220 ألف جنيه كأقل سعر في محافظة مطروح.
المساحة
-مساحة الوحدة ثابتة وهى 90 مترًا.
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-مساحة الوحدة تتراوح بين 90 متراً إلى 100 متراً.
طريقة الحجز
-يخصص فيه بالأولوية، والتي تشمل المتزوج ويعول (شاملًا الأرمل / الأرملة وتعول، المطلق / المطلقة وتعول) ثم المتزوج، ثم الأعزب، مع إعطاء الأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.
-يحجز الشخص الوحدة إلكترونيًا لأول مرة، ويستطيع اختيار كود الوحدة وإرفاقه باستمارة الحجز، ويجري التخصيص بأسبقية التقدم والحجز على الموقع الإلكتروني.
طريقة السداد
-يتم سداد الأقساط على 15 عاما أو ل20 عاما .
-يتم سداد الأقساط علي 3 سنوات .
أماكن الوحدات
-في الإعلان العاشر الذي من المقرر أن يطرح قبل نهاية العام سيكون في 5 مدن فقط، هم: "أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعاشر من رمضان".
-توزع الوحدات على 11 محافظة ومدينة جديدة، بواقع 18500 ألف وحدة سكنية، وهم "القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، ومطروح، والبحيرة".
المستندات المطلوبة
- صورة البطاقة، وإيصال كهرباء، وشهادة بالدخل الشهري، وصورة بطاقة الزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء، وبرنت تأمينات.
-يقدم الحاجز بصورة بطاقة الزوج والزوجة.