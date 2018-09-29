أبوقير توفر 17 مليون شيكارة أسمدة لصالح الجمعيات

الأسمدة

- 8.3 مليار جنيه أيراد أبو قير خلال العام المالي الماضي

- "أبو قير " تستعرض نتائج أعمالها أمام وزير البترول



الصاوي أحمد



انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية السبت بحضور وزير البترول والثروة المعدنية.



واستعرض الكيميائي سعد أبو المعاطي –رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس الجمعية نتائج أعمال وإنجازات الشركة المتميزة والمشرفة والتي توضح نتائج وأرقام تتحقق لأول مرة في تاريخ شركة أبو قير للأسمدة خلال كلمته الإفتتاحية للجمعية العامة العادية.



الانتهاء من عمرتين كاملتين

وقد أشار أبو المعاطي أن ما تحقق من أرقام وإنجازات رغم إجراء عمرتين كاملتين لمصنعي أبو قير ( 1 ) و ( 3 ) و تحقيق الخطة الإنتاجية للأسمدة الصلبة بنحو 114 % عما هو مخطط ، تحقيق الخطة التسويقية لمنتجات الشركة من الأسمدة الصلبة بنحو 111% عما هو مخطط ،تحقيق إجمالي إيراد قدره 8335 مليون جنيه خلال الفترة بزياده قدرها 129 % عما هو مخطط وبزياده قدرها 12 % في العام المالي الماضي عن العام السابق.



3 مليارات جنيه أرباح

وأكد اجتماع الجمعية العمومية أن تم تحقيق أرباح قدرها 3012 مليون جنيه قبل الضرائب والمخصصات بزياده بنسبة 199% عما هو مخطط وبزياده قدرها 6% عن العام السابق تحقيق صافي ربح قدره 2420 مليون جنيه بعد الضرائب بزياده بنسبة 204 % عما هو مخطط وبزياده قدرها 8 % عن العام السابق ،تحمل الشركة ضرائب قدرها 592 مليون جنيه عن العام الحالي.



ضخ 17 مليون شيكارة لوزارة الزراعة

ولفت الاجتماع أنه بعلاوة على قيام الشركة خلال هذا العام بضخ نحو 17.22 مليون شكارة أسمدة بأنواعها المختلفة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وبسعر التكلفة , وبدعم يقدر بنحو 1.3 مليار جنيه أيضاَ نجاح الشركة في تصدير كمية من الأسمدة الصلبة بالأسعار الحرة، هذا بالإضافة إلى توفير الشركة نحو 259 مليون دولار حصيلة الصادرات خلال هذا العام مقابل 171 مليون دولار عن العام السابق، وأضاف أن الشركة قامت بسداد آخر قسط مستحق للشركة القابضة للغازات الطبيعية ليكون إجمالي ما تم سداده 630 مليون جنيه.



كما وافقت الجمعية على توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 1.1 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي 2017 /2018 على أساس عدد الأسهم بعد الزيادة بنحو 1.26 مليار سهم، مقابل 10.5 جنيه للسهم على أساس 126.2 مليون سهم (قبل التجزئة) في العام الماضي تداول 1.05 جنيه للسهم على أساس عدد الأسهم بعد التجزئة.



وأشار "أبو المعاطي " أن عمليات الإحلال والتجديد والمشروعات المستقبلية تتم وفق برامج زمنية محددة مشيرا إلى عمل إحلال وتجديد لمصانع ومباني ومنشآت الشركة بالكامل والتي اعادت للشركة شبابها ،و تعميم الأنظمة الإلكترونية في جميع تعاملات ومراسلات الشركة الداخلية والخارجية ،عمل برامج لتخطيط الصيانة والمخازن ، رفع القيمة السوقية للشركة بالبورصة من 8.5 مليار جنيه تقريباً في مارس 2017 إلى 40 مليار جنيه حاليا.



الانتهاء من مشروع وحدة إزالة الأملاح

كما أشار "أبو المعاطي " أنه تم الإنتهاء من مشروع وحدة إزالة الأملاح لمصنع أبو قير (1) بطاقة 450 م3 / الساعة بقيمة تعاقدية 4.250 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون جنيهاً , وتم إدخاله حيز التشغيل والأنتهاء من تشغيل مصنع البلاستيك بكامل طاقته الإنتاجية 40 مليون شيكارة سنوياً وبتكلفة إجمالية 5.2 مليون يورو بالإضافة إلى 19 مليون جنيه.



وأوضح "أبوالمعاطي " أنه جارٍ تشغيل مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعي ومتوقع الإنتهاء منه في أكتوبر 2018 بقيمة تعاقدية 7.8 مليون يورو، بالإضافة إلى 88 مليون جنيه، وتوقيع العقد مع شركة (اودا) الألمانية لتنفيذ مشروع الحامض والنترات بطاقة 200 ألف طن سنويا, وقد تم تدبير القروض اللازمة من خلال البنوك المحلية ،كما تم المشاركة في مشروع الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة بنسبة 10 %.



وأوضح أنه جارٍ عمل الدراسات اللازمة لمشروع إنتاج الميثانول والكالسيوم أمونيوم نيتريت بتكلفة تقدر بنحو 2 مليار دولار ،إسناد مشروع السماد المخلوط ذات الحبه الواحدة وبتكلفة تقدر بنحو 86 مليون يورو، بالإضافة إلى 643 مليون جنيه، البدء في الدراسات الفنية لمشروع تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية قدرها 100000 م3 في اليوم.