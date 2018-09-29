تعرف على أرخص سيارة كهربائية فى أوتوماك فورميلا

أحمد عوض









تعتبر زوتى "Y100" أرخص سيارة كهربائية في معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا، وقد بلغ سعرها 325 ألف جنيه؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة مجموعة IFG جروب الوكيل المحلي.





وتأتى زوتي "Y100" الكهربائية، بقوة 27 أقصى كيلووات، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن متر ، لتقطع مسافة قدرها 250 كيلومترًا فى الشحنة الواحدة للبطارية.





ويشهد معرض أوتوماك فورميلا عرض نماذج من السيارات الكهربائية لمختلف العلامات التجارية ومنها: "هيونداي ايونيك، رينو تويزي، شيفروليه بولت، وزوتى، t300، وتسلا".





وقال محمد فرج، رئيس مجلس إدارة |IFG جروب، إن المجموعة قررت الدفع بالسيارتين الكهربائيتين "Y100، وT300"، لتتماشي مع خطط الحكومة التي تتركز على تخفيض معدلات الانبعاثات، والحد من التلوث البيئي.



