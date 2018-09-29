تعرف على أرخص سيارة SUV فى أوتوماك فورميلا

المال- خاص





تعتبر زوتى "SR7" أرخص سيارة رياضية متعددة الاستخدامات "SUV" بسعر 295 ألف جنيه فى معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا الحالي.





وتأتي زوتى "SR7" بمحرك رباعي اﻷسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ليعطي قوة قدرها 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران 195 نيوتن/ متر.





ويري محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن العامل السعري سيلعب الدور الرئيسي في مدى نجاح أي طراز داخل شريحة الرياضية متعددة ااستخدامات suv؛ بسبب المنافسة الشرسة التي تتسم بها تلك الفئة من السيارات.





وأوضح أن معرض أوتوماك فورميلا يشهد طرح العديد من الطرازات الـ suv لمختلف العلامات التجارية، فى ظل الطلب المتزايد على تلك الشريحة من السيارات بالسوق.





ووفق الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، قفزت مبيعات سيارات الركوب الرياضية متعددة الاستخدامات "suv" فئة "2000 سي سي فيما أقل، بنسبة 73% مسجلة 19 ألفًا و182 وحدة خلال الشهور الثمانية اﻷولى من العام الحالي، مقارنة بـ11 ألفًا و112 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.



