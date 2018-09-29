نفاد الدفعة الأولى من فولكس فاجن كادى ماكسي

فولكس فاجن

شريف عيسى



أعلنت المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن "ملاكى وتجارى" وأودى، نفاذ الدفعة الأولى من فولكس فاجن كادى ماكسى، والتى يبلغ سعرها 385 ألف جنيه.



وأشار محمد مراد، مدير قطاع فولكس فاجن التجارية بالشركة، إلى أن تزايد الطلب على السيارة ساهم فى نفاذ كمياتها، خاصة وان الدفعة الأولى المستوردة منها كانت محدودة للغاية.



وأكد مراد فى تصريحات ل- "المال" على أن طراز كادى متوافر حاليا بفروع الشركة وبجناح فولكس فاجن بمعرض القاهرة الدولى للسيارات بسعر 365 ألف جنيه، قوة 110 حصان، بناقل حركة مانيوال.



وكشف مدير عام فولكس فاجن التجارية عن سعى المصرية التجارية وأوتوموتيف لتعديل مواصفات كادى ماكسى بالتعاون مع الشركة الأم الألمانية، ليصل سعرها إلى ما يقرب من 400 ألف جنيه.



وأضاف مراد إلى عزم الشركة طرح فئة جديدة من كادى مدعومة بمحرك 1400 سى سى تيربو، بناقل حركة أوتوماتيك، متوقعا توافرها بالسوق المحلى بنهاية ابريل من العام المقبل.



وتجدر الأشارة إلى أن المصرية وأوتوموتيف أعلن بداية العام الجارى عن اعادة تفعيل فولكس فاجن التجارية بعد توقف استيراد موديلاتها لمدة استمرت قرابة عامين ونصف العام.



وتستهدف المصرية تسويق وبيع ما يقرب من 130 سيارة من موديل كادى حتى نهاية العام الجارى.