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سيـــاســة
السفارة المصرية بقبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم
السبت 29 سبتمبر 2018 08:08 م
السفارة المصرية بقبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم
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«الخارجية» تعلق على الإفراج عن الصيادين المحتجزين في شمال جزيرة قبرص
السفارة المصرية بقبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم
سمر السيد
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، بأن مي خليل، سفيرة مصر في قبرص، استقبلت، اليوم 29 سبتمبر الحالي، الصيادين المصريين الخمسة الذين كانوا محتجَزين بتهمة اختراق المياه الإقليمية في شمال جزيرة قبرص.
وذكر أبو زيد أن سفيرة مصر حرصت على استقبال الصيادين لدى وصولهم إلى ميناء "ليماسول" القبرصي، وبصحبتها أعضاء السفارة ومالك المركب القبرصي ومسئولي الشرطة.
وأكدت السفيرة مي خليل وصول الصيادين بسلام، متمتعين بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، منوهة بجهود السفارة للإفراج عنهم منذ اللحظة الأولى لاحتجازهم، والتعاون الكامل الذي أبداه الجانب القبرصي في هذا الصدد.
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