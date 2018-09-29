السفارة المصرية بقبرص تستقبل الصيادين المحتجزين بعد الإفراج عنهم

سمر السيد

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، بأن مي خليل، سفيرة مصر في قبرص، استقبلت، اليوم 29 سبتمبر الحالي، الصيادين المصريين الخمسة الذين كانوا محتجَزين بتهمة اختراق المياه الإقليمية في شمال جزيرة قبرص.