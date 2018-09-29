مكاسب جميع البورصات العربية بقيادة القاهرة ودبي في أسبوع

البورصة العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات جميع البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة القاهرة ودبى؛ بفضل موجات شراء انتقائية للأسهم القيادية ولاسيما البنوك.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بالقاهرة قفز بحوالى 3.9% ليتجاوز 14632 نقطة مع ارتفاع سعر سهم البنك التجاري الدولي 1.6% وسعر سهم شركة الحديد والصلب المصرية 2.8% بعد أن قالت الشركة إنها وقعت عقدا لبيع خردة حديدية إلى شركة حديد المصريين.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالقاهرة بأكثر من 10% الأسبوع السابق ليسجل أكبر انخفاض له منذ منتصف عام 2016 بعد إعلان محكمة عن احتجاز نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهم تتعلق بالتلاعب في البورصة.



وكسب مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 2.2% ليصل إلى حوالى 2826 نقطة مع زيادة سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 6.2% وتصدر البنك الأسهم الأقوى أداء في السوق مع نهاية الأسبوع الماضى حيث جرى تداول 5.6 مليون من أسهم البنك أو ما يزيد 7.3 مرة عن متوسط حجم التداول في 30 يوما.



وقفز أيضا سعر سهم شركة أرابتك للبناء 3.8 % بعد إفصاح الشركة عن معلومات إضافية بشأن عقد بقيمة 3.2 مليار درهم (871 مليون دولار) فاز به تحالف يضم إحدى وحداتها وقالت الشركة إن من المتوقع أن يكون للوحدة حصة 40-50 % في العقد الخاص بمشروع للغاز الطبيعي المسال في أبوظبي.



وارتفع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 1.3 % ليتقدم إلى 4948 نقطة مع صعود سعر سهم مجموعة اتصالات 3.7 % فى أكبر زيادة منذ أكثر من سنة كما زاد سعر سهم شركة الدار العقارية للتطوير العقاري 2.8 % وقالت الدار أمس الأربعاء إنها اشترت حصة 40 % لم تكن تملكها بالفعل في شركة ”خدمة“ المتخصصة في تقديم الخدمات العقارية المتكاملة، ولكنها لم تفصح عن سعر الشراء.



وزاد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1.7 % ليزداد إلى حوالى 7912 نقطة وصعد سعر سهم مجموعة سامبا المالية 1.1 % بينما زاد سعر سهم البنك السعودي للاستثمار 0.6 % مع إتمام البنك شراء حصة نسبتها 7.5 % في البنك من JP مورجان الدولية للتمويل مقابل 759.3 مليون ريال (202.5 مليون دولار) أو ما يعادل 13.50 ريال للسهم.



وارتفع أيضا سعر سهم مجموعة الطيار للسفر 6.2 % ليصعد بقوة لليوم الثاني بعد أن قالت الحكومة إنها ستطبق نظاما للتأشيرات السياحية للمناسبات الخاصة، في تحرك نحو تطوير القطاع السياحي.



وهبط مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.2 % ليصل إلى حوالى 5346 نقطة بعد أن كسب الأسبوع السابق أكثر من 0.8 % ليسجل حوالى 5363 نقطة مع ارتفاع أسعار أسهم شركة زين للاتصالات 1.3 % و أسهم بيت التمويل الكويتي 2.4 % وأسعار أسهم بنك بوبيان بأكثر من 3 %.



وانضمت بورصة الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة في 24 سبتمبر الجارى وستنضم فى مرحلة أخرى يوم 24 ديسمبر القادم ومن المتوقع أن تتلقى الأسهم الكويتية التي ستدرج في المؤشر تدفقات من الصناديق الخاملة وتقدر شركة أرقام كابيتال حجم التدفقات الخاملة في المرحلتين معا بما يصل إلى مليار دولار.



وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.2% ليصل إلى 9766 نقطة ومؤشرا بورصتى مسقط والبحرين بحوالى 0.6% لكل منهما ليستقرا عند 4524 نقطة و 1349 نقطة.