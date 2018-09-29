28.7 مليار جنيه قيمة مبيعات السيارات خلال 8 أشهر

سيارات

أحمد عوض



قدرت مبيعات السيارات بقيمة 28.7 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية اﻷولي من العام الحالي؛ وفقًا للاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".



وبلغت قيمة مبيعات سيارات الركوب اﻷقل من 1000 سي سي نحو 3474.7 مليون جنيها، وسجلت مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية من 1000 إلي 1300 سي سي بقيمة 182.6 مليون جنيه.



وحدد "أميك: قيمة مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية من 1300 إلي 1500 سي سي بنحو 2.7 مليار ، وسجلت مبيعات سيارات الركوب التي تتراوح سعتها اللترية من 1500 إلي 1600 سي سي نحو 13.6 مليار جنيه.



وقدر التقرير قيمة مبيعات السيارات التي تتراوح سعتها اللترية من 1600 إلى 2000 سي سي بنحو 24.7 مليون جنيه، وبلغت قيمة مبيعات سيارات الركوب أقل من 2000 سي سي نحو 17.8 مليون جنيه.



وبلغت قيمة مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "suv" اﻷقل من 2000 سي سي نحو 8 مليار جنيه، وسجلت قيمة مبيعات سيارات الركوب فئة الـ"suv" اﻷعلى من 2000 سي سي نحو 3.5 مليار جنيه.



ووفقًا لـ"أميك"؛ استحوذت شريحة سيارات الركوب التي تتراوح أسعارها ما بين 200 و300 ألف، على الحصة السوقية الأكبر من المبيعات، بنسبة 35.7% مسجلة 28.9 ألف وحدة.



وحلت شريحة السيارات التي تتعدي أسعارها 400 ألف جنيه في المرتبة الثانية بحصة 29.3% بعد تمكنها من بيع 23.7 ألف مركبة، وتبعتها شريحة السيارات التي تتراوح أسعارها ما بين 300 و400 ألف بحصة 21.5% بإجمالى 17.4 ألف وحدة.



وجاءت مبيعات سيارات الركوب التي تتراوح أسعارها ما بين 150 و200 ألف، في المرتبة الرابعة بحصة 12.9% مسجلة بيع 10.4 ألف سيارة، فيما بلغت الحصة السوقية للسيارت التي تصل أسعارها إلى 150 ألف، نحو 0.4% بواقع 290 وحدة.





