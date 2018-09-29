رئيس الوزراء: عيون موسى ستكون مشفى سياحيا كبحيرة هيفيز المجرية

رئيس الوزراء يستعرض فرص إقامة مشروعات السياحة الاستشفائية فى منطقة عيون موسى

مدبولي يوجه بتكليف مكتب استشاري لإعداد دراسة متكاملة عن المنطقة ودراسة جدوى بهدف الاستغلال الأمثل لها









المال- خاص





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعًا لاستعراض سبل استغلال منطقة عيون موسى وفرص إقامة مشروعات السياحة الاستشفائية بها، بحضور كل من وزيري الاستثمار والتعاون الدولى، والسياحة، ومحافظ جنوب سيناء، ورئيس هيئة الإسعاف المشرف على السياحة العلاجية.





فى بداية الاجتماع عرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تقريرًا حول نتائج الزيارة التى قام بها لكل من منتجع "هيفيز" بدولة المجر، والذي يعد أحد أهم مقاصد السياحة الاستشفائية في شرق أوروبا، ومنتجع "سانت مارتن" بدولة النمسا.





وتناول التقرير عرضًا لسبل التعاون بين مصر والجانبين المجري والنمساوي لإقامة منطقة سياحة استشفائية بمدينة طور سيناء، مشيرًا إلى أن منطقة عيون موسى تمتلك من المقومات الطبيعية ما يؤهلها لتحويلها إلى مشفى سياحى على غرار بحيرة "هيفيز" المجرية، وهو ما يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتنويع المنتج السياحي، وفى مقدمته ما يتعلق بالنهوض بصناعة السياحة الاستشفائية.





وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن منطقة عيون موسى تعد إحدى أهم الأماكن المتميزة، مشددًا على ضرورة إعداد دراسة متكاملة عن المنطقة بشأن توافر وتدفق المياه الكبريتية بها واستمراريتها، والتنسيق مع وزارة الري في هذا الصدد، كما وجه بتكليف مكتب استشاري متخصص لإعداد الدراسات المطلوبة للمشروع بالتنسيق بين وزارتي الاستثمار والسياحة ومحافظة جنوب سيناء تتضمن مخططًا عامًّا للمشروع والجدوى الاقتصادية منه؛ بهدف الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة والترويج لها عالميًّا مع استغلال الناحية التاريخية لموقع عيون موسى، وما لها من أهمية تاريخية ودينية، حيث تقع المنطقة أسفل جبل موسى من الجانب الغربى من طور سيناء، وتبلغ المساحة الكلية للمنطقة حوالى 300 فـدان، ويعتبر هذا المكان شاهدًا على معجزة من معجزات نبى الله موسى، حيث تفجرت عيون المياه أسفل جبل عيون موسى، لذلك يعد من الأماكن المقدسة والتاريخية.



