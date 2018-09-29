ريفولتا إيجيبت تستعرض طريقة شحن السيارات الكهربائية

رئيس ريفولتا إيجيبت يستعرض طريقة شحن السيارات الكهربائية

شريف عيسى





استعرض محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة ريفولتا إيجيبت لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية بمصر، كيفية شحن السيارات الكهربائية من محطات ريفولتا المنتشرة حول الجمهورية.



وأشار، فى شرحه، لـ"المال"، إلى وجود نوعين من محطات الشحن، الأولى التى تتوافر فى المولات والجامعات والمراكز التجارية، والتى يتم استخدامها عبر كارت شحن، ويصل عدد تلك المحطات إلى 65 محطة بنهاية الشهر الحالى.



وأضاف أن هناك محطات شحن سريعة يصل عددها إلى 17 محطة شحن، والتى تتمكن من شحن السيارة بالكامل فى غضون 20 دقيقة.



جدير بالذكر أن "ريفولتا" تخطط لافتتاح أول محطة شحن للسيارات الكهربائية فى الغردقة وشرم الشيخ، منتصف أكتوبر المقبل.



كما تستهدف ريفولتا، بالتعاون مع شركة شنايدر، وشركة الوطنية لتسويق المنتجات البترولية، تدشن ما يقرب من 300 محطة شحن للسيارات الكهربائية فى جميع أنحاء الجمهورية بنهاية 2020، بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون جنيه.



ومن المتوقع أن تطرح ريفولتا سيارة كهربائية بعد نجاح مفاوضات الاستحواذ على وكالة أوربية متخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية بحلول 2019.



