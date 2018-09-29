مفاوضات بين الزراعة والقابضة للغزل لشراء أقطان الوجه البحري‎

وزير الزراعة: حصاد القطن سيكون آليًا بعد زيادة المساحات

- السنتريسي: القابضة للغزل ستبدأ شراء 450 ألف قنطار تمثل 20% من المحصول



- انخفض بين 150-200 جنيه عن السعر الضمان المعلن بـ2700 جنيه لأصناف "بحري"



- ممثلو الزراعة: لسنا جهة تسويق ومسئوليين عن الإنتاج فقط



كتبت: دعاء حسني والصاوي أحمد



أكدت وزارة الزراعة، مطالبتها المستمرة لوزارة قطاع الأعمال، في إطار المباحثات المستمرة في ملف القطن، بالتدخل لشراء الأقطان المصرية لإنتاج 2018 هبوط سعره عن سعر الضمان المعلن من الحكومة.



وكانت وزارتا الزراعة وقطاع الأعمال، قد سبق وأعلنا في مؤتمر صحفي مارس الماضي عن تحديد سعر ضمان لشراء محصول القطن، عند 2700 جنيها للقنطار لأصناف وجه بحري، و2500 جنيه لأصناف وجه قبلي.



أكد عادل عبدالعظيم، وكيل معهد البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الوزارتين، لشراء قطاع الأعمال لمحصول القطن لأصناف وجه بحري بسعر الضمان التي سبق واتفقتا عليها الوزارتين في مارس الماضي قبل بدء موسم زراعة القطن، لتشجيع المزارعين علي زيادة الإنتاجية هذا العام، وذلك خلال اجتماعات اللجنة التنسيقية المشكلة بين 3 وزارات الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال.



وارتفعت إنتاجية محصول القطن خلال 2018 لـ 2.4 مليون قنطار مقابل 1.4 مليون قنطار إنتاجية العام الماضي.



أوضح، عبدالعظيم أن وزارة قطاع الأعمال لاتزال تدرس موقفها من التدخل لشراء محصول القطن وبخاصة أصناف وجه بحري، لافتا إلى أنه حال الزمت الشركة القابضة للغزل بشراء المحصول، فهذا سيجعل الشركات الحكومية تتكبد خسائر تقدر بـ200 جنيه في سعر القنطار، نظرًا لوصول سعر قنطار وجه بحري، لقرابة 2550 جنيه في السوق، مقابل سعر الضمان البالغ 2700 جنيه، لذا يتم دراسة كافة السيناريوهات في هذا الشأن.



وأكد الدكتور حامد عبدالدايم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه سيعقد اجتماعا موسعا في مقر الاتحاد التعاوني الزراعي اليوم لبحث أزمة تسويق القطن حاليا بعد تراجع السعر.



تابع قائلاً: "وزارة الزراعة ليست المسئولة عن التسويق ولكنها جهة إنتاجية فقط" .



فيما أشار دكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزرارة الزراعة، إلى رفع الوزارة لأكثر من مذكرة لوزارة قطاع الأعمال للتدخل لشراء الأقطان لهذا العام، بناء على سعر الضمان المتفق عليه، مؤكدا أن وزارة الزراعة ليست جهة تسويقية للمحصول.



وأكد الشناوي أن شراء القابضة للغزل للكميات تقدر بـ450 ألف قنطار اعتبارا من اليوم بسعر 2700 جنيه للقنطار.



وذكر نبيل السنتريسي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج ستبدأ اعتبارا من اليوم شراء كميات تقدر بـ450 ألف قنطار قطن من إنتاج محصول 2018.



أوضح أن جزء من تلك الكميات أقطان إكثار "أقطان تستخدم بذورها للزراعة الموسم التالي" وجزء تجاري.



أضاف السنتريسي أن 450 ألف قنطار التي تعتزم القابضة للغزل شراءها تمثل قرابة 20% فقط من محصول العام الجاري، الذي يبلغ 2.4 مليون قنطار.



تابع قائلاً: "رغم تدخل القابضة للغزل لشراء تلك الكميات، تظل أزمة تسويق محصول القطن هذا الموسم قائمة، حيث إنه لا يوجد طلب داخلي، وأن تراجع سعر القنطار لقرابة 150 جنيها عن سعر الضمان المعلن، إذ يبلغ 2550 جنيها للقنطار، مقابل 2700 جنيه للقنطار سعر الضمان".



ونفي السنتريسي، أن تكون مشكلة التسويق سببها استغلال من قبل التجار، موضحًا أن مشكلة تسويق القطن تأتي بسبب تباطؤ المبيعات، حيث إن هناك قلة في الطلب الداخلي والخارجي وارتفاعات في المعروض من الأقطان، موضحا أن إحجام التجار عن الشراء تخوفا من تحمل سعر فائدة مرتفع حال الاحتفاظ بالمحصول لأكثر من شهر.



وأكد وليد السعدني، رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني الزراعي، أن اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل عقدت اجتماعا الخميس الماضي، لبحث أزمة تسويق المحصول في الموسم الجاري بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال والبنك المركزي وغيرهم وذلك في مقر اللجنة الدائم في الإسكندرية.



وأوضح "السعدني" لـ"المال" أن الاجتماع شدد على أهمية تقليص الفائدة على الاقتراض التي تسببت في انخفاض السعر بعد تحميل المزارع تكلفتها منذ البداية على ثمن البيع وكذلك تجديد مطالبة ممثلي الحكومي بشراء المحصول، خاصة بعد تراجع سعر القطن عن حد الضمان بقيمة تقترب من 200 جنيه لأصناف الوجه البحري.



وأكد "السعدني"، أن جهات دولية تعمل علي انهيار زراعة القطن المصري، خاصة بعد توجه الحكومة لعودته إلى سابق عهده السابق، عبر تخفيض الأسعار العالمية، وبالتالي تأثيرها على سعر المحصول المحلي.