موانئ بورسعيد تستقبل 8 سفن حاويات

أمانى العزازي









أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد، اليوم السبت، 8 سفن.





فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 5 سفن، وموجود على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.





أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 4 سفن حاويات، وخروج 2 سفينة، ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن.





كما سجل الميناء خروج 1 سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة.



