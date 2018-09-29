أسعار الذهب الآن فى مصر 29-9-2018| ارتفاع عيار 21

الذهب 99

عمر سالم



ارتفعت اسعار الذهب، اليوم السبت، فى مصر 29-9-2018، في نهاية التعاملات اليوم مقارنة بأسعار بداية تعاملات، وذلك على خلفية صعود أسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.



أسعار الذهب في مصر الآن:



- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 601 جنيه.



- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.



- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 686 جنيهًا.



- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4810 جنيهات.