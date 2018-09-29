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سيــارات
فيديو| إسلام توفيق: التخوفات من زيادة أسعار جاجوار لاند روفر منطقية
السبت 29 سبتمبر 2018 06:33 م
إسلام توفيق مدير مبيعات وتسويق جاجوار لاند روفر بمجوعة MTI
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إسلام توفيق مدير مبيعات وتسويق جاجوار لاند روفر بمجوعة MTI
شريف عيسى
تصوير: أحمد رشدى
قال إسلام توفيق، مدير مبيعات وتسويق جاجوار لاند روفر بمجوعة MTI، وكلاء سيارات جاكوار لاند روفر وبنتلى ومازيراتى، أن مخاوف بعض العملاء من زيادة أسعار طرازات جاكوار لاند روفر منطقية، مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتجدر الإشارة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيتسبب فى حرمان وارداتها من السيارات للسوق المصرية من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها باتفاقية الجات.
وأكد توفيق أن المتوافر من معلومات فى هذا الصدد يشير إلى رغبة بريطانيا فى حماية استثماراتها بالسوق المصرية عبر توقيع اتفاقيات مشتركة مع الحكومة المصرية، مطالبًا بعدم استباق الأحداث فى هذا الصدد.
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