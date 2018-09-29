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رياضة
مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا للرد على قرار الكاف
السبت 29 سبتمبر 2018 06:24 م
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
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مرتضى منصور - صورة أرشيفية
علي المصري
يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مؤتمرًا صحفيًّا بعد غدٍ الاثنين بمقر النادي، في الحادية عشرة صباحًا.
يأتي المؤتمر للرد على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي قرر إيقاف منصور لمدة عام، مع تغريمه 40 ألف دولار؛ لهجومه على أحمد أحمد رئيس الكاف، وعمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد اﻷفريقي.
نادي الزمالك
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