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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
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60.00 سمك مكرونة
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80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

رياضة

مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا للرد على قرار الكاف

مرتضى منصور - صورة أرشيفية
مرتضى منصور - صورة أرشيفية
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علي المصري


يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، مؤتمرًا صحفيًّا بعد غدٍ الاثنين بمقر النادي، في الحادية عشرة صباحًا.

يأتي المؤتمر للرد على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الذي قرر إيقاف منصور لمدة عام، مع تغريمه 40 ألف دولار؛ لهجومه على أحمد أحمد رئيس الكاف، وعمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد اﻷفريقي.
نادي الزمالك
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