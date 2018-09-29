أودي مصر: طرح موديلات بمحرك 1000 سى سى لمخاطبة شرائح جديدة

شريف عيسى









قال أحمد يونس، مدير قطاع أودي بالمصرية التجارية وأوتومتيف، وكلاء سيارات أودى وفولكس فاجن فى مصر، إن تقديم A3 سيدان، وQ2 كروس أوفر، بمحرك 1000 سى سى، قوة 115 حصانًا سيسمح بمخاطبة شرائح وفئات جديدة من المجتمع.





وتوقّع، فى تصريح، لـ"المال"، أن تشهد مبيعات أودى نموًّا بعد تقديمها سيارات بمحركات جديدة أصغر، والتى ستصبح ملائمة للمستهلك، خاصة مع ارتفاع رسوم التراخيص، وأسعار الوقود.





وأشار إلى أن المحرك الجديد أسهم فى خفض أسعار A3 سيدان، وQ2 كروس أوفر بقيمة تتراوح بين 80 و110 آلاف جنيه.





وكشف عن إجراء المصرية التجارية وأوتوموتيف مفاوضات جادة لطرح الجيل الجديد كليًّا من A7 بمحرك سعة 2000 سى سى، متوقعًا تقديمها للمستهلك بداية من العام المقبل.



