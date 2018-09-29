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سيــارات
أودي مصر: طرح موديلات بمحرك 1000 سى سى لمخاطبة شرائح جديدة
السبت 29 سبتمبر 2018 06:13 م
أودي مصر: طرح موديلات بمحرك 1000 سى سى لمخاطبة شرائح جديدة
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المصرية وأوتوموتيف تتفاوض على طرح أودي الهجينة محليًّا
أودي مصر: طرح موديلات بمحرك 1000 سى سى لمخاطبة شرائح جديدة
شريف عيسى
قال أحمد يونس، مدير قطاع أودي بالمصرية التجارية وأوتومتيف، وكلاء سيارات أودى وفولكس فاجن فى مصر، إن تقديم A3 سيدان، وQ2 كروس أوفر، بمحرك 1000 سى سى، قوة 115 حصانًا سيسمح بمخاطبة شرائح وفئات جديدة من المجتمع.
وتوقّع، فى تصريح، لـ"المال"، أن تشهد مبيعات أودى نموًّا بعد تقديمها سيارات بمحركات جديدة أصغر، والتى ستصبح ملائمة للمستهلك، خاصة مع ارتفاع رسوم التراخيص، وأسعار الوقود.
وأشار إلى أن المحرك الجديد أسهم فى خفض أسعار A3 سيدان، وQ2 كروس أوفر بقيمة تتراوح بين 80 و110 آلاف جنيه.
وكشف عن إجراء المصرية التجارية وأوتوموتيف مفاوضات جادة لطرح الجيل الجديد كليًّا من A7 بمحرك سعة 2000 سى سى، متوقعًا تقديمها للمستهلك بداية من العام المقبل.
وأضاف أن دعم الدولة للسيارات الكهربائية يعجل من خطط المصرية التجارية وأوتوموتيف لتقديم أودى الكهربائية بالسوق المحلية.
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