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فيديوهات المال
فيديو| FCA : نتظر صدور استراتجيات لسوق السيارات تخدم العميل
السبت 29 سبتمبر 2018 06:04 م
عبدالرحمن سلطان، المدير التنفيذى لمجموعة فيات كرايسلر ايجيبت FCA،
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عبدالرحمن سلطان، المدير التنفيذى لمجموعة فيات كرايسلر ايجيبت FCA،
شريف عيسى
تصوير : أحمد رشدى
قال عبدالرحمن سلطان، المدير التنفيذى لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز ايجيبت FCA، إنه من الصعب الحديث عن القرارات المستقبلية، لاسيما أننا فى انتظار استراتيجيات سوق وصناعة السيارات.
وأشار فى حواره لـ"المال" إلى أن FCA فى دراسة كافة الخيارات على المدى الزمنى المتوسط، والمستقبل البعيد؛ بهدف اتخاد القرارات المناسبة للعميل المصرى.
وأوضح أن تقديم جيب كومباس جاء بعد تزايد معدل تساؤل المستهلك عنها، ورغبة الشركة فى تقديم عائلة جيب بالكامل أمام المستهلك، بدلًا من تقديم طراز تخيلى أو مستقبلى.
وبين أن الشركة خلال فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك – فورميلا" سنتطلع لاستماع آراء عملاء فيات كرايسلر حول جيب كومباس، لدراسة مدى تقديمها للسوق المصرية.
وأضاف أن ردود أفعال العملاء حول كومباس سيحدد موعد تقديمها رسميا للسوق المحلية، على أن يعقبها دراسة مدى جدوى تجميعها فى مصر.
وكشف عن تبنى FCA خطة مستقبلية حول الاهتمام بفيات بروفيشنال خلال الفترة المقبلة فى ظل تنوع طرازاتها ما بين فولباك ودوبلو ودوكاتو، بما يمهد الطريق أمام استحواذها على مكانية مناسبة فى السوق.
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