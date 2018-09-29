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استثمار
الرقابة الإدارية تتولى الإشراف على مزادات خردة السكة الحديد
السبت 29 سبتمبر 2018 06:25 م
السكة الحديد
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تعرف على موعد مزايدة بيع خردة السكة الحديد
السكة الحديد تبيع خردة فى مزاد علني بـ 2.3 مليون جنيه
السكة الحديد
مدحت إسماعيل:
قال مسئول حكومي بهيئة السكة الحديد، فى تصريح مقتضب لـ"المال"، أن هيئة الرقابة الإدارية، وبمشاركة إحدى الجهات السيادية، يتوليان الإشراف على مزادات بيع خردة السكة الحديد، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان تفصيليًا عن أسعار البيع والشركات الفائزة بشراء الخردة عقب الانتهاء من كافة جلسات البيع.
وأشار إلى أن الرئاسة، تتابع بشكل مباشر عملية بيع خردة السكة الحديد والشركات المتنافسة، فى إطار اهتمامها بزيادة ايرادات المرفق للتسريع فى تنفيذ برنامج تطوير السكة، موضحا لم يعلن بشكل رسمي عن سعر البيع الذي تم يوم 22 سبتمبر الماضي، وما ينشر على مواقع صفحات التواصل الاجتماعي عن الأسعار ـ تخمينات ـ غير صحيحة.
ولفت إلى أنه سيتم الإعلان رسميا عن حصيلة البيع، عقب انتهاء الجهات الرقابية من أعمالها وإتمام الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى كراسة شروط المزاد.
وتداول عدد من صفحات التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن شراء أحد رجال الأعمال خردة السكة الحديد بقيمة واحد جنيه للطن.
وتجرى غدًا الأحد، هيئة سكك حديد مصر، المزاد العلني الثاني لبيع أكبر كميات خردة حصرتها، حيث تستمر بيع كراسة الشروط حتى قبل إجراء المزاد بـ24 ساعة.
والخردة المقرر بيعها هي "جرارات، وعربات بضاعة، وعربات توربيني مكيفة، عربات قوي، فضلا عن قضبان باطوال مختلفة، ومعادن المونيوم، إلى جانب أخشاب فلنكات، وخردة أخري"، وبدات المزاد الأول يوم 22 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 14 أكتوبر المقبل فى 4 جلسات.
وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قال إنه تم الانتهاء منحصر كميات الخردة بلغت 61 ألف طن، وذلك من خلال حصرها لـ39 موقعا تابعا لهيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، واستمر عملية الحصر لأكثر من شهرين.
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