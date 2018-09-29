هاشتاج مرتضى منصور يتصدر تويتر وفيسبوك بعد عقوبة الكاف

أحمد صبرى

تصدّر هاشتاج #مرتضى_منصور المركز الثانى على الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر، كما كان الاسم الأكثر تداولًا فى الساعات الأخيرة بعد معاقبته منه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واتجهت آراء المغردين، خاصة جماهير نادى الزمالك، نحو استحسان القرار، حيث أكدوا أنه يجب على رئيس النادى تقبّل الجزاء وعدم المخالفة؛ حتى لا يعرّض النادى لغرامات أو عقوبات أكبر.