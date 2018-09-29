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رياضة
هاشتاج مرتضى منصور يتصدر تويتر وفيسبوك بعد عقوبة الكاف
السبت 29 سبتمبر 2018 05:45 م
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أحمد صبرى
تصدّر هاشتاج #مرتضى_منصور المركز الثانى على الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر، كما كان الاسم الأكثر تداولًا فى الساعات الأخيرة بعد معاقبته منه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وقرﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ "ﻛﺎﻑ" ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺎﺩﻯ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ، ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻛﺮﻭﻱ ﻭﺇﺩﺍﺭﻯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺗﻐﺮﻳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ 40 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ "ﻛﺎﻑ"، ﻭﻳﺤﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ.
واتجهت آراء المغردين، خاصة جماهير نادى الزمالك، نحو استحسان القرار، حيث أكدوا أنه يجب على رئيس النادى تقبّل الجزاء وعدم المخالفة؛ حتى لا يعرّض النادى لغرامات أو عقوبات أكبر.
نادي الزمالك
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