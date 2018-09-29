EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
العتال رئيسا للزمالك أمام الكاف وتجميد النشاط الكروى ينتظر النادى
السبت 29 سبتمبر 2018 04:55 م
أحمد أحمد رئيس الكاف
أخر الأخبار
أحمد أحمد رئيس الكاف
على المصرى:
يمتلك المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، 3 أيام، للطعن على قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام، مع تغريمه 40 ألف دولار، عقب هجومه على أحمد أحمد، رئيس الكاف، وعمرو فهمي، السكرتير العام.
وفي حالة عدم قيامه بالتظلم أو رفضه من قبل الكاف، سيعتبر القرار نهائيًا وهي عقوبات دولية واجبة النفاذ، ليتم منعه من حضور أي مباراة محلية أو أفريقية، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم، الالتزام بتطبيق القرار، وإلا سيتعرض للايقاف الدولي.
وعلمت "المال" أن حضور رئيس الزمالك في أى مباراة لفريقه، سيعتبر الفريق مهزومًا، وقد تتضاعف العقوبة حتى تصل إلى تجميد نشاط الكرة في القلعة البيضاء، وسيكون الاتحاد المصري برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، مجبرًا على تنفيذ هذه العقوبة.
وسيتعامل الكاف خلال الفترة المقبلة، مع المستشار أحمد جلال إبراهيم، وهانى العتال، نائبي الرئيس، بصفتهما المسؤولين عن الزمالك، وسيتم مخاطبتهما في المراسلات، وحضورهما جميع فاعليات والمباريات التى ينظمها الاتحاد الأفريقى.
رياضة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا