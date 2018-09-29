تعرف على الحركة المتوقعة لأهم الأسهم والقطاعات هذا الأسبوع

البورصة المصرية

منى عبدالباري



يتوقع محللون أن يشهد قطاع البنوك تحركات جيدة هذا الأسبوع بدعم قرار البنك المركزي الصادر نهاية الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة، رغم الاتجاه العالمي نحو زيادة أسعار الفائدة.



وأبقت لجنة سياسات البنك المركزي المصري باجتماعها الخميس على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند مستوى 16.75% و17.75 على الترتيب، وذلك رغم قيام الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% إلى 2.5%، وتبعته دولتان عربيتان هما السعودية والإمارات بفرض زيادات على أسعار الفائدة لديهما بنفس النسبة، تماشيا مع تحركات الأسواق العالمية.



وقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إنه يتوقع تحقيق قطاع البنوك تحركات قوية هذا الأسبوع، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي المستحوذ على نحو ثلث الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني ليتحرك بين مستويات 82 و 86 جنيه ، مقارنة بمستوى 83 جنيه بإغلاقات الخميس.



وأشار الأعصر إلى تحركات عدد من الأسهم بالمؤشرين الثلاثيني والسبعيني، وهي إعمار مصر بين 3.50 و 3.90 جنيه، مقارنة بـ 3.5 الخميس، والمصرية للمنتجعات السياحية بين 1.85 و 2.15 جنيه، مقارنة بـ 1.8 الخميس، والحديد والصلب المصرية بين 4.90 و 5.80 جنيه، مقارنة بـ 5 جنيه الخميس.



وأيضا العربية لحليج الأقطان بين 2.05 و 2.45 جنيه، مقارنة بـ 2.2 جنيه، و مصر للألمونيوم بين 33.5 و 38 جنيه، مقارنة بـ 35 جنيه الخميس، و بايونيرز لتداول الأوراق المالية بين 5.9 و 6.5 جنيه، مقارنة بـ 6 جنيه الخميس.



وعلى صعيد المؤشر السبعيني توقع الأعصر تحرك رمكو لإنشاء القرى السياحية بين 2.90 و 3.5 جنيه، مقارنة بـ 3 جنيهات الخميس، والعربية للأسمنت بين 4.80 و 5.40 جنيه، مقارنة بـ 5 جنيهات إغلاقات الخميس.



وأيضا سهم سيدي كرير بين 21 و 23.5 جنيه، مقابل 21.7 جنيه الخميس الماضي، وسهم مستشفى كليوباترا بين 3.30 و 3.60 جنيه، مقارنة بـ 3.4 جنيه الخميس، وسهم الدولية للمحاصيل الزراعية بين 2.40 و 2.85 جنيه، مقارنة بـ 2.5 جنيه الخميس.



ويرى محمد كمال رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية أن وتيرة البيع التي تنتهجها المؤسسات المحلية ستشهد تباطؤا الأسبوع الحالي، مع التحول للشراء الانتقائي على عدد من الأسهم التي تضررت بقوة الفترة الماضية. وأوصى كمال بشراء أسهم القلعة، و مدينة نصر، ومصر الجديدة للإسكان.



وكان نصيب المؤسسات من التعاملات الأسبوع الماضي 54.61%، بصافي شراء 103.20 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد 45.39% من التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.