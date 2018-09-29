EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
تعرف على الحركة المتوقعة لأهم الأسهم والقطاعات هذا الأسبوع
السبت 29 سبتمبر 2018 05:52 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
باستثناء سهمين.. هبوط جماعي لأسهم البورصة المصرية
بالتفاصيل.. أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 17 سبتمبر 2018
البورصة المصرية
منى عبدالباري
يتوقع محللون أن يشهد قطاع البنوك تحركات جيدة هذا الأسبوع بدعم قرار البنك المركزي الصادر نهاية الأسبوع الماضي بتثبيت أسعار الفائدة، رغم الاتجاه العالمي نحو زيادة أسعار الفائدة.
وأبقت لجنة سياسات البنك المركزي المصري باجتماعها الخميس على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند مستوى 16.75% و17.75 على الترتيب، وذلك رغم قيام الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25% إلى 2.5%، وتبعته دولتان عربيتان هما السعودية والإمارات بفرض زيادات على أسعار الفائدة لديهما بنفس النسبة، تماشيا مع تحركات الأسواق العالمية.
وقال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية إنه يتوقع تحقيق قطاع البنوك تحركات قوية هذا الأسبوع، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي المستحوذ على نحو ثلث الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني ليتحرك بين مستويات 82 و 86 جنيه ، مقارنة بمستوى 83 جنيه بإغلاقات الخميس.
وأشار الأعصر إلى تحركات عدد من الأسهم بالمؤشرين الثلاثيني والسبعيني، وهي إعمار مصر بين 3.50 و 3.90 جنيه، مقارنة بـ 3.5 الخميس، والمصرية للمنتجعات السياحية بين 1.85 و 2.15 جنيه، مقارنة بـ 1.8 الخميس، والحديد والصلب المصرية بين 4.90 و 5.80 جنيه، مقارنة بـ 5 جنيه الخميس.
وأيضا العربية لحليج الأقطان بين 2.05 و 2.45 جنيه، مقارنة بـ 2.2 جنيه، و مصر للألمونيوم بين 33.5 و 38 جنيه، مقارنة بـ 35 جنيه الخميس، و بايونيرز لتداول الأوراق المالية بين 5.9 و 6.5 جنيه، مقارنة بـ 6 جنيه الخميس.
وعلى صعيد المؤشر السبعيني توقع الأعصر تحرك رمكو لإنشاء القرى السياحية بين 2.90 و 3.5 جنيه، مقارنة بـ 3 جنيهات الخميس، والعربية للأسمنت بين 4.80 و 5.40 جنيه، مقارنة بـ 5 جنيهات إغلاقات الخميس.
وأيضا سهم سيدي كرير بين 21 و 23.5 جنيه، مقابل 21.7 جنيه الخميس الماضي، وسهم مستشفى كليوباترا بين 3.30 و 3.60 جنيه، مقارنة بـ 3.4 جنيه الخميس، وسهم الدولية للمحاصيل الزراعية بين 2.40 و 2.85 جنيه، مقارنة بـ 2.5 جنيه الخميس.
ويرى محمد كمال رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية أن وتيرة البيع التي تنتهجها المؤسسات المحلية ستشهد تباطؤا الأسبوع الحالي، مع التحول للشراء الانتقائي على عدد من الأسهم التي تضررت بقوة الفترة الماضية. وأوصى كمال بشراء أسهم القلعة، و مدينة نصر، ومصر الجديدة للإسكان.
وكان نصيب المؤسسات من التعاملات الأسبوع الماضي 54.61%، بصافي شراء 103.20 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد 45.39% من التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا