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أسواق عربية
السعودية تتوقع تدفق 11 مليار دولار من الإدراج بمؤشرات الأسواق الناشئة
السبت 29 سبتمبر 2018 04:36 م
جى بى مورجان
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جى بى مورجان
نقلا عن رويترز:
قالت السعودية إنها تتوقع تدفقات تصل إلى 11 مليار دولار إلى أدوات الدين لديها نتيجة إدراج سنداتها الدولية في مؤشرات جيه. بي مورجان للأسواق الناشئة.
وأعلن جيه. بي مورجان في الأسبوع الماضي أن السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، ستدرج في مؤشرات جيه بي مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة في العام المقبل.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لجذب نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في أدوات الدين الخاصة بتلك الدول.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إن الإدراج ”سيتم بشكل شهري تدريجيا على مدى 9 أشهر“ بين 31 يناير و30 سبتمبر 2019.
ويتوقع مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية تدفقات تقدر بنحو 11 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج.
وقال البيان ”ستشكل إصدارت المملكة 3.1 بالمئة من وزن المؤشرات.. وهذا سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة وتحسين مستويات السيولة فيها“.
أسواق عربية
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