تعرف علي أسعار وأنواع أفضل سخانات المياه في مصر

سخان

محمد ريحان:



تنشر بوابة المال أسعار سخانات المياه العاملة بالغاز والكهرباء ، لأشهر الماركات الموجودة في السوق المحلية، اذ تعد السخانات من اكثر الاشياء أهمية للمنزل المصري خلال فضل الشتاء.

ويبدأ المستهلكون في شراء السخانات في هذه الاوقات من كل عام استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، وتقدم المال في هذا التقرير رصدا لأهم الانواع واسعارها في السوق المصرية .



أسعار سخانات تورنيدو:



- سخان مياه تورنيدو كهرباء 55 لتر EHA-55TSM-A - لون سيلفر- مزود بلمبة إل إي دي ( 1845 جنيها )

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 55 لتر - EHA-55TSM-F لون أوف وايت - مزود بلمبة إل إي دي (1825 جنيها)

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 65 لتر - لون سيلفر - EHA-65TSM-S ، مزود بلمبة إل إي دي، (1935 جنيها)

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 65 لتر - لون أوف وايت - HA-65TSD-F ، مزود بشاشة ديجيتال و لمبة إل إي دي، (1955 جنيها )

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 55 لتر - لون أوف وايت- EHA-55TSD-F ، مزود بشاشة ديجيتال و لمبة إل إي دي ، (1865 جنيها )

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 45 لتر- لون سيلفر- EHA-45TSD-S ، مزود بشاشة ديجيتال و لمبة إل إي دي ، (1760 جنيها)

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 45 لتر -لون أوف وايت - EHA-45TSM-F ، مزود بلمبة إل إي دي ، (1690 جنيها)

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 55 لتر- لون سيلفر- EHA-55TSD-S ، مزود بشاشة ديجيتال و لمبة إل إي دي، (1890 جنيها)

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 35 لتر - لون سيلفر- EHA-35TSM-S ، مزود بلمبة إل إي دي ، (1635 جنيها )

- سخان مياه تورنيدو كهرباء 35 لتر - لون سيلفر- EHA-35TSD-S، مزود بشاشة ديجيتال و لمبة إل إي دي، (1665 جنيها )

- سخان مياه تورنيدو غاز 10 لتر - لون أبيض- GHM-C10BNE-W ، مزود بشاشة ديجيتال و يعمل بالغاز الطبيعى، (1750 جنيها )



اسعار سخانات فريش :



- سخان مياه كهربائي دولفين فريش 30 لتر ( 999 جنيه )

- سخان مياه كهربائي مارينا من فريش 15 لتر ( 929 جنيه )

- سخان مياه كهربائي مارينا من فريش 55 لتر ( 1179 جنيه )

- سخان مياه كهربائي مارينا من فريش 35 لتر ( 939 جنيه )

- سخان مياه كهربائي 30 لتر Venus ، فريش (1121 جنيه )

- سخان مياه كهربائي دولفين من فريش 40 لتر ( 1099 جنيه )

- سخان مياه غاز 10 لتر من فريش – فضي ( 1499 جنيه )

- سخان مياه كهربائي 50 لتر Venus ، فريش – ( 1350 جنيه )

- سخان مياه غاز 6 لتر من فريش - ستانلس ستيل ( 1300 جنيه)

- سخان مياه غاز 10 لتر من فريش – ستانلس ( 1550 جنيها)



أسعار سخانات اريستون :



- سخان مياه تانك اريستون PRO R50 V EG – ابيض ( 1999 جنيها)

- سخان مياه تانك اريستون Andris RS 15 EG – ابيض ( 1449 جنيها )

- سخان مياه تانك من اريستون Pro ECO 80 V 1.5K EG – ابيض ( 2299جنيها )

- سخان مياه تانك من اريستون Pro R 100 V EG – ابيض ( 2499 جنيه )

- سخان مياه غاز اريستون، 10 لتر ( 3600 جنيه )

- سخان مياه غاز اريستون، سعة 6 لتر ( 1889 جنيه)

- سخان مياه أريستون كهرباء برو أر 50 لتر( 2069 جنيها)

- سخان مياه كهرباء اريستون، سعة 50 لتر، ابيض ( 2069 جنيها)

- سخان مياه اريستون PRO مع خزان 80 لتر (- 2487 جنيها)

- سخان مياه اريستون Andris RS مع خزان 15 لتر ( 1700 جنيها )

- سخان أريستون كهرباء 50 لتر – أبيض ( 2530 جنيها)



أسعار سخانات يونيفرسال :



- سخان كهرباء يونيفرسال سليم 35 لتر أبيض (955 جنيها)

- سخان كهرباء يونفرسال جلاكسيا 40 لتر أبيض تسخين سريع (1095 جنيها )

- سخان كهرباء يونفرسال جلاكسيا 50 لتر أبيض تسخين سريع ( 1155 جنيها)

- سخان غاز 10 لتر يونفرسال ديجيتال يعمل على الغاز الطبيعيLT ( 1530 جنيها)

- سخان يونفرسال دايموند غاز 10 لتر ديجيتال يعمل على الغاز الطبيعي (1530 جنيها )

-سخان يونيفرسال غاز 6 لتر ديجيتال غاز طبيعي ( 1190 جنيها)

- سخان يونفرسال دايموند غاز 10 لتر ديجيتال يعمل على الغاز الطبيعي (1530 جنيها)