جنح المعادي تعاقب أمل فتحى بغرامة 30 ألف جنيه

أمل فتحى



خالد بدر الدين:



أعلن المحامي رمضان محمد حسن، اليوم السبت، لوكالة رويترز إن محكمة جنح المعادي، إحدى محاكم الجنح بالقاهرة، عاقبت موكلته الناشطة أمل فتحي، بغرامة 10 آلاف جنيه (560 دولارا) كما فرضت عليها كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس سنتين في قضية نشر أخبار كاذبة، وبث مادة مصورة تضمنت ألفاظا خادشة للحياء، لحين الفصل في الحكم استئنافيا.



وذكرت وكالة رويترز إن أمل فتحي مخلى سبيلها في القضية، لكنها محبوسة على ذمة قضية أخرى بتهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.



وكانت قد ظهرت في مقطع فيديو في مايو الماضى، تضمن انتقادات لما قالت إنه سكوت السلطات عن وقائع تحرش، كما انتقدت سوء الخدمات العامة في البلاد. وتضمن الفيديو، الذي لم يتسن لرويترز التحقق منه، سبابا وألفاظا خادشة للحياء.



وقال المحامي إنه سيستأنف الحكم بينما وصف محمد لطفي مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وزوج أمل الحكم بأنه غير عادل.



